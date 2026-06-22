Близнецов ждёт загруженный день, а Девы будут бороться с накопленной усталостью: таро-расклад на понедельник, 22 июня

Близнецов ждёт день, переполненный рабочими задачами, а Девы будут бороться с хроническим переутомлением. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 22 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Тройка Кубков): предрекает неожиданное романтическое знакомство в компании друзей или на мероприятии.
- Профессиональная сфера (Император): говорит о возможности укрепить свои позиции и взять на себя больше ответственности.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): указывает на постепенное восстановление после недавнего недомогания или периода бессонницы.
Телец
- Любовь (Влюблённые): символизирует важный выбор, который повлияет на дальнейшее развитие отношений.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает получение выгодного предложения или возможность освоить новый навык.
- Здоровье (Королева Жезлов перевёрнутая): говорит о повышенной чувствительности к сезонной аллергии и нехватке энергии.
Близнецы
- Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтический жест, который окажется приятной неожиданностью.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает перегруженный день, в котором придётся расставлять приоритеты по задачам.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость восстановить режим сна и сократить информационную нагрузку.
Рак
- Любовь (Семёрка Мечей): говорит о недосказанности, которая может стать причиной недоверия в паре.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): предрекает неожиданные изменения в планах или новые карьерные возможности.
- Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность, склонность к перепадам настроения и нарушениям сна.
Лев
- Любовь (Туз Пентаклей): символизирует начало отношений, в которых важную роль сыграют общие цели и планы.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): предрекает разочарование из-за отменённой договорённости.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости обратить внимание на пищеварение и режим питания.
Дева
- Любовь (Маг): указывает на возможность изменить ход событий благодаря открытому разговору.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает результат, который напрямую зависит от вашей внимательности.
- Здоровье (Девятка Жезлов): символизирует накопленную усталость, мышечное напряжение и риск обострения хронических недомоганий.
Весы
- Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о встрече с человеком из прошлого или возвращении к важной теме.
- Профессиональная сфера (Суд): предрекает завершение долгого процесса и получение ожидаемого ответа.
- Здоровье (Король Пентаклей): указывает на пользу профилактических обследований и внимательного отношения к рациону.
Скорпион
- Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): символизирует важное решение, которое долго откладывалось.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает перспективное предложение, связанное с командировкой или новым проектом.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о риске головных болей и ухудшения самочувствия на фоне стресса.
Стрелец
- Любовь (Звезда): указывает на восстановление доверия и надежду на благоприятное развитие событий.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает первые результаты работы, в которую вы вложили много сил.
- Здоровье (Отшельник): символизирует потребность в тишине, полноценном отдыхе и ограничении контактов.
Козерог
- Любовь (Солнце): говорит о возможности перевести отношения на новый уровень или обсудить совместное будущее.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает попытку избежать перемен, которые уже стали неизбежными.
- Здоровье (Туз Мечей): указывает на необходимость разобраться в причинах повторяющегося недомогания и не откладывать визит к специалисту.
Водолей
- Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует укрепление отношений, семейные планы или приятную встречу с близкими.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает важные переговоры, где решающую роль сыграют логика и факты.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о риске переутомления, скачков давления и нехватки полноценного отдыха.
Рыбы
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на освобождение от навязчивой привязанности или старых обид.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание заслуг или успешное завершение важного дела.
- Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.