Близнецов ждёт загруженный день, а Девы будут бороться с накопленной усталостью: таро-расклад на понедельник, 22 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Близнецов ждёт загруженный день, а Девы будут бороться с накопленной усталостью: таро-расклад на понедельник, 22 июня
11:47
Автор:
11:47

Близнецов ждёт загруженный день, а Девы будут бороться с накопленной усталостью: таро-расклад на понедельник, 22 июня

  1. Зодиак
Автор:
Близнецов ждёт загруженный день, а Девы будут бороться с накопленной усталостью: таро-расклад на понедельник, 22 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Близнецов ждёт день, переполненный рабочими задачами, а Девы будут бороться с хроническим переутомлением. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 22 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Тройка Кубков): предрекает неожиданное романтическое знакомство в компании друзей или на мероприятии.
  2. Профессиональная сфера (Император): говорит о возможности укрепить свои позиции и взять на себя больше ответственности.
  3. Здоровье (Шестёрка Мечей): указывает на постепенное восстановление после недавнего недомогания или периода бессонницы.

Телец

  1. Любовь (Влюблённые): символизирует важный выбор, который повлияет на дальнейшее развитие отношений.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает получение выгодного предложения или возможность освоить новый навык.
  3. Здоровье (Королева Жезлов перевёрнутая): говорит о повышенной чувствительности к сезонной аллергии и нехватке энергии.

Близнецы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтический жест, который окажется приятной неожиданностью.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает перегруженный день, в котором придётся расставлять приоритеты по задачам.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость восстановить режим сна и сократить информационную нагрузку.

Рак

  1. Любовь (Семёрка Мечей): говорит о недосказанности, которая может стать причиной недоверия в паре.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): предрекает неожиданные изменения в планах или новые карьерные возможности.
  3. Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность, склонность к перепадам настроения и нарушениям сна.

Лев

  1. Любовь (Туз Пентаклей): символизирует начало отношений, в которых важную роль сыграют общие цели и планы.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): предрекает разочарование из-за отменённой договорённости.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости обратить внимание на пищеварение и режим питания.

Дева

  1. Любовь (Маг): указывает на возможность изменить ход событий благодаря открытому разговору.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает результат, который напрямую зависит от вашей внимательности.
  3. Здоровье (Девятка Жезлов): символизирует накопленную усталость, мышечное напряжение и риск обострения хронических недомоганий.

Весы

  1. Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о встрече с человеком из прошлого или возвращении к важной теме.
  2. Профессиональная сфера (Суд): предрекает завершение долгого процесса и получение ожидаемого ответа.
  3. Здоровье (Король Пентаклей): указывает на пользу профилактических обследований и внимательного отношения к рациону.

Скорпион

  1. Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): символизирует важное решение, которое долго откладывалось.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает перспективное предложение, связанное с командировкой или новым проектом.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о риске головных болей и ухудшения самочувствия на фоне стресса.

Стрелец

  1. Любовь (Звезда): указывает на восстановление доверия и надежду на благоприятное развитие событий.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает первые результаты работы, в которую вы вложили много сил.
  3. Здоровье (Отшельник): символизирует потребность в тишине, полноценном отдыхе и ограничении контактов.

Козерог

  1. Любовь (Солнце): говорит о возможности перевести отношения на новый уровень или обсудить совместное будущее.
  2. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает попытку избежать перемен, которые уже стали неизбежными.
  3. Здоровье (Туз Мечей): указывает на необходимость разобраться в причинах повторяющегося недомогания и не откладывать визит к специалисту.

Водолей

  1. Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует укрепление отношений, семейные планы или приятную встречу с близкими.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает важные переговоры, где решающую роль сыграют логика и факты.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о риске переутомления, скачков давления и нехватки полноценного отдыха.

Рыбы

  1. Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на освобождение от навязчивой привязанности или старых обид.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает признание заслуг или успешное завершение важного дела.
  3. Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.



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