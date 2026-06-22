Львы заметят чужой поступок, Стрельцы услышат зов земли: гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июня

Первый месяц лета подходит к концу — самое время готовиться к следующему и подводить итоги. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 22 по 26 июня.
Овен
Чужие голоса звучат слишком громко, подсказывая, как жить, куда идти и что чувствовать. На этой неделе придётся отключить внешний шум и услышать внутренний шёпот, который вы так долго заглушали. Это неудобно, непривычно, но именно там, в этой неуверенной тишине, прячется ваш собственный ответ.
Телец
Организм просит передышки от всего, что обжигает, солит и режет. Не воспринимайте это как наказание — просто дайте ему неделю лёгкости, без острого перца и тяжёлых соусов. И, возможно, вы заметите, что вместе с жареным уходит и часть привычной раздражительности.
Близнецы
Меланхолия, затянувшаяся дольше обычного, начнёт потихоньку отступать. Это будет почти незаметно: по утрам вдруг стало легче вставать, проще отвечать на сообщения, а будничные дела решаются быстрее. В какой-то момент вы поймёте, что уже давно не смотрели в одну точку без мыслей. Возвращается почти забытое желание действовать.
Рак
Телефон может зазвонить в тот момент, когда вы не ждёте и даже не хотите брать трубку. На том конце окажется человек, который скажет вещь, способную изменить ваш взгляд на давнюю ситуацию. Не откладывайте разговор на завтра и не сбивайте себя мыслью, что вы не готовы. Сейчас важен сам факт разговора.
Лев
Близкий человек вдруг выдаст нечто, что не вписывается в его привычный портрет. Не спешите удивляться вслух — просто понаблюдайте за ним в ближайшие дни. Возможно, это не случайность, а новый слой, который он решил не прятать.
Дева
Руки сами потянутся к клубкам, иголкам, глине или старым доскам. Наслаждайтесь: эти медленные занятия сейчас подействуют лучше любых разговоров. Пока пальцы перебирают нитки или строгают дерево, голова потихоньку расставляется по местам.
Весы
Внутри поселится голос, который шепчет: «Жми, экономь, откладывай». Но именно сейчас этот советчик врёт — затягивать пояс нет нужды. Позвольте себе одно небольшое приобретение без оглядки на бюджет. Удовольствие, полученное без чувства вины, окажется полезнее любой сэкономленной суммы.
Скорпион
На этой неделе звезды молчат. Никаких подсказок, ноль предостережений. Плохо ли это? Отнюдь. В такие дни остаётся только делать свои дела, разговаривать с людьми, которые рядом, и ложиться спать вовремя. Передышки нам тоже нужны.
Стрелец
Потянет в огород или лес — вперёд. После работы отправляйтесь за город, даже если придётся сидеть на чурке у костра. Там, среди земли, дыма и веток, воздух уплотняется, а мыслям будто не хватает места — лишнее само выветривается.
Козерог
Предстоит отстаивать то, что вам дорого, и процесс будет не из приятных. Готовьтесь к тому, что придётся повторять одно и то же несколько раз, доказывать очевидное. Нервотрёпка поможет проверить, насколько сильно вам это на самом деле нужно.
Водолей
Лента новостей и чужие тревожные заголовки будут давить на психику, выдавая шум за реальную угрозу. Попробуйте хотя бы на час отключать экран и замечать, как быстро мир успокаивается без вашего постоянного контроля. Нервы не рассчитаны на бесконечный поток, а настоящая опасность обычно приходит совсем не оттуда, куда вы всё время смотрите.
Рыбы
Пора купить новую сковороду или забавную тарелку, которая будет поднимать настроение за завтраком. Не ждите распродаж и акций — пусть это маленькое безумство случится прямо сейчас. Иногда одна вещь на кухне меняет вкус даже привычной яичницы.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.