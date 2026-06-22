Львы заметят чужой поступок, Стрельцы услышат зов земли: гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июня

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Первый месяц лета подходит к концу — самое время готовиться к следующему и подводить итоги. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 22 по 26 июня.

Овен

Чужие голоса звучат слишком громко, подсказывая, как жить, куда идти и что чувствовать. На этой неделе придётся отключить внешний шум и услышать внутренний шёпот, который вы так долго заглушали. Это неудобно, непривычно, но именно там, в этой неуверенной тишине, прячется ваш собственный ответ.

Телец

Организм просит передышки от всего, что обжигает, солит и режет. Не воспринимайте это как наказание — просто дайте ему неделю лёгкости, без острого перца и тяжёлых соусов. И, возможно, вы заметите, что вместе с жареным уходит и часть привычной раздражительности.

Близнецы

Меланхолия, затянувшаяся дольше обычного, начнёт потихоньку отступать. Это будет почти незаметно: по утрам вдруг стало легче вставать, проще отвечать на сообщения, а будничные дела решаются быстрее. В какой-то момент вы поймёте, что уже давно не смотрели в одну точку без мыслей. Возвращается почти забытое желание действовать.

Рак

Телефон может зазвонить в тот момент, когда вы не ждёте и даже не хотите брать трубку. На том конце окажется человек, который скажет вещь, способную изменить ваш взгляд на давнюю ситуацию. Не откладывайте разговор на завтра и не сбивайте себя мыслью, что вы не готовы. Сейчас важен сам факт разговора.

Лев

Близкий человек вдруг выдаст нечто, что не вписывается в его привычный портрет. Не спешите удивляться вслух — просто понаблюдайте за ним в ближайшие дни. Возможно, это не случайность, а новый слой, который он решил не прятать.

Дева

Руки сами потянутся к клубкам, иголкам, глине или старым доскам. Наслаждайтесь: эти медленные занятия сейчас подействуют лучше любых разговоров. Пока пальцы перебирают нитки или строгают дерево, голова потихоньку расставляется по местам.