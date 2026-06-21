Раки выберут сердцем, а Скорпионы дождутся подарка судьбы: таро-расклад на воскресенье, 21 июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Раки послушают себя, а Скорпионы увидят исполнение старой мечты. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 21 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Тройка Жезлов

Ваш план выглядит шикарно на бумаге, но на деле упрётся в первую же стену. Не беда: просто добавьте запасные варианты на случай сбоя. Один такой ход спасёт всю затею. К вечеру придёт понимание, что вы не ошиблись с целью, просто недооценили дорогу. Исправьте карту маршрута — и вперёд.

Телец

Карта: Паж Пентаклей

Решились на то, чего раньше боялись. Сегодня ваша неуклюжесть в новом деле обернётся плюсом — вы не знаете правил, поэтому придумаете свой способ. Наставники будут крутить пальцем у виска, но через пару дней их удивит результат. Не бойтесь выглядеть глупо в процессе. Первый блин комом — это нормально. Второй будет вкуснее.

Близнецы

Карта: Пятёрка Мечей (перевёрнутая)

Спор, который вы чуть было не начали, сам собой погаснет. И хорошо, что промолчали. У оппонента окажутся веские причины для его позиции, о которых вы не знали. Извинитесь мысленно и двигайтесь дальше. Скоро этот же человек сам подойдёт с предложением о сотрудничестве. Не злорадствуйте — просто скажите «да». Это будет выгодно обоим.

Рак

Карта: Жрица

Ваше тело знает ответ ещё до того, как мозг сформулирует вопрос. Тяжесть в груди, лёгкий холодок — считывайте эти знаки. Они не обманывают, в отличие от логики. Если сомневаетесь между двумя вариантами, выберите тот, от которого спокойнее на душе, даже если он кажется глупее. Ошибка интуиции сегодня маловероятна.

Лев

Карта: Шестёрка Жезлов

Лучший день месяца, чтобы показать себя. Выступление, отчёт или даже простой пост в соцсетях соберут неожиданно много откликов. Используйте момент, но не переигрывайте: говорите проще, смейтесь над собой, и вас запомнят надолго. Вечером возможен приятный звонок от того, кто видел вас в деле. Приглашение не заставит себя ждать.

Дева

Карта: Справедливость (перевёрнутая)

Будет нечестно. Кто-то получит то, что заслуживали вы, или наоборот — избежит наказания. Не тратьте нервы на борьбу, сегодня судья глух. Лучше зафиксируйте факты и сохраните их в архив. Через неделю они пригодятся, когда ситуация развернётся на 180 градусов.

Весы

Карта: Смерть

Старый круг общения вдруг станет тесным. Сегодня вы особенно остро почувствуете, что переросли этих людей. Не рвите связи с криком и хлопаньем дверью — просто начните реже откликаться, больше молчать и спокойнее отказываться от встреч. Переход будет плавным, почти незаметным. Через месяц вы окажетесь в другой компании и всем будете довольны.

Скорпион

Карта: Девятка Кубков

Исполнится маленькое желание, о котором вы уже успели забыть. То, о чём мечтали полгода назад, вдруг материализуется без лишних усилий. Не разочаровывайтесь, если масштаб окажется скромнее, чем представлялось. Всё придёт в нужной дозе, ровно по вашим сегодняшним силам.

Стрелец

Карта: Отшельник

День одиночества подойдёт для спокойной ревизии жизни. Вы слишком долго тащились по чужой дороге, и сегодня это станет особенно заметно. Самое время сверить координаты и при необходимости сменить маршрут. Ответы придут во время обычных дел: уборки, готовки, прогулки. Не включайте громкую музыку — дайте тишине сказать своё.

Козерог

Карта: Туз Пентаклей

Сегодня деньги напомнят о себе с приятной стороны. Где-то найдётся способ потратить меньше, вернуть забытое или договориться выгоднее, чем вы рассчитывали. Проверьте старые переписки, чеки, бонусы, вспомните про обещания. Всё это сулит небольшую, но очень кстати подвернувшуюся сумму.

Водолей

Карта: Шут

Ваше желание казаться серьёзным сегодня сыграет злую шутку. Начнёте важный разговор с пафоса — и собеседник отключится уже на первой минуте. Лучший способ донести мысль — рассказать историю из жизни или подобрать нелепую аналогию. Абсурд сегодня сработает лучше любых аргументов.

Рыбы

Карта: Двойка Мечей (перевёрнутая)

Выбор, который мучил всю неделю, сегодня решится сам. Один путь закроется, и станет легче дышать. Значит, туда и не хотелось — просто не хватало честности признать это. Нерешительность тут ни при чём. Иногда обстоятельства просто быстрее нас понимают, куда пора идти.