Дом — полная чаша: Тамара Глоба рассказала, кому июнь принесёт важные семейные дела и новые знакомства

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В июне Овнам придётся чаще возвращаться к домашним делам: семье, детям, жилью и всему, что давно просит внимания. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

Месяц получится неровным. В первой половине июня на первый план выйдут вопросы, связанные с родителями, детьми и домом. Овны могут заняться ремонтом, обустройством жилья, недвижимостью, строительством или работой из дома. По прогнозу Глобы, семейная тема не закончится вместе с июнем. Всё лето представители знака будут много времени отдавать близким и бытовым заботам.

Во второй половине месяца станет легче: появится больше места для любви, знакомств, новых увлечений и творчества. Хорошо могут сложиться поездки, учёба, отдых и встречи в новых компаниях. Астролог считает, что в этот период у Овнов появятся новые друзья.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.