Не разводи костры и будь особенно ласков с тремя животными: приметы на 22 июня

22 июня православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, а в храмах совершают заупокойные богослужения в память о начале Великой Отечественной войны. В народном календаре дату называют Кирилловым днём, или Солнцеворотом: к этому времени высаживали позднюю рассаду, собирали первую землянику и по урожаю судили о зиме. Рассказываем о приметах и запретах, в которые верили наши предки.
Что нельзя делать 22 июня:
- ругаться и выяснять отношения — считалось, что так можно накликать затяжную полосу неудач;
- убивать комаров после обеда — по поверью, насекомых от этого станет только больше;
- разводить костры — огонь мог привлечь нечистую силу или обернуться пожаром;
- рассказывать о планах на будущее — верили, что после этого задуманное не сбудется;
- обижать лошадей, уток и петухов — этих животных считали помощниками Солнца, а дурное обращение с ними сулило беду.
Народные приметы на 22 июня:
- много земляники — к холодной зиме.
- погода стоит хорошая, а муравьёв не видно — скоро пойдёт дождь.
- воробьи громко кричат — тоже к дождю.
- много звёзд на небе — осенью будет богатый урожай грибов.
- небо затянуло облаками, но пчёлы не прячутся в ульи — погода скоро улучшится.
- стрижи и ласточки летают низко — жди дождя.