12:32

Не разводи костры и будь особенно ласков с тремя животными: приметы на 22 июня

  1. Зодиак
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22 июня православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, а в храмах совершают заупокойные богослужения в память о начале Великой Отечественной войны. В народном календаре дату называют Кирилловым днём, или Солнцеворотом: к этому времени высаживали позднюю рассаду, собирали первую землянику и по урожаю судили о зиме. Рассказываем о приметах и запретах, в которые верили наши предки.

Что нельзя делать 22 июня:

  1. ругаться и выяснять отношения — считалось, что так можно накликать затяжную полосу неудач;
  2. убивать комаров после обеда — по поверью, насекомых от этого станет только больше;
  3. разводить костры — огонь мог привлечь нечистую силу или обернуться пожаром;
  4. рассказывать о планах на будущее — верили, что после этого задуманное не сбудется;
  5. обижать лошадей, уток и петухов — этих животных считали помощниками Солнца, а дурное обращение с ними сулило беду.

Народные приметы на 22 июня:

  1. много земляники — к холодной зиме.
  2. погода стоит хорошая, а муравьёв не видно — скоро пойдёт дождь.
  3. воробьи громко кричат — тоже к дождю.
  4. много звёзд на небе — осенью будет богатый урожай грибов.
  5. небо затянуло облаками, но пчёлы не прячутся в ульи — погода скоро улучшится.
  6. стрижи и ласточки летают низко — жди дождя.
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