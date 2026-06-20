Тамара Глоба назвала знак зодиака, у представителей которого в середине июня сбудутся желания

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Людям, которые родились под знаком зодиака Рак, в середине июня особенно повезёт в делах, путешествиях и любви. Об этом рассказала Тамара Глоба.

По словам астролога, Ракам предстоит заметная встряска в сфере образования и поездок: мечты, которые ещё недавно казались туманными, неожиданно приобретут реальные очертания. Это удачное время для того, чтобы начать обучение, подать документы или отправиться в дорогу. В семье также установится гармония — мелкие недоразумения уйдут, уступив место тёплым разговорам и совместным планам.

В личной жизни возможен значимый поворот. Одинокие представители знака могут встретить человека с серьёзными намерениями, а те, кто уже в отношениях, получат шанс вывести их на новый, более доверительный уровень.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.