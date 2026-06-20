15:21

Не впадай в уныние и не зашторивай окна: приметы на 21 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 21 июня — это день Фёдора Колодезника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 2 июня:

  1. зацикливаться на негативе и впадать в уныние — все мысли могут материализоваться;
  2. пересчитывать деньги — это привлечёт финансовые трудности;
  3. давать в долг — есть риск, что деньги не вернутся;
  4. носить тёмную и чёрную одежду — это может привести к чёрной полосе в будущем;
  5. зашторивать окна;
  6. слишком много и тяжело работать — это может негативно сказаться на здоровье;
  7. конфликтовать с людьми и провоцировать их на ссоры — это может привести к серьёзным проблемам.

Народные приметы на 21 июня:

  1. большое количество росы — к ясной погоде и хорошему урожаю;
  2. утренний гром — к ненастью;
  3. вечером небо затянуто густыми облаками — к плохой погоде;
  4. хриплое карканье — к грозе;
  5. сильный ветер — дождь будет идти три дня;
  6. красный закат — к аномальной жаре;
  7. синицы, кружащие над домом — к похолоданию;
  8. начался дождь — осень будет короткой.
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