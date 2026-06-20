Не впадай в уныние и не зашторивай окна: приметы на 21 июня

В народном календаре 21 июня — это день Фёдора Колодезника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 2 июня:
- зацикливаться на негативе и впадать в уныние — все мысли могут материализоваться;
- пересчитывать деньги — это привлечёт финансовые трудности;
- давать в долг — есть риск, что деньги не вернутся;
- носить тёмную и чёрную одежду — это может привести к чёрной полосе в будущем;
- зашторивать окна;
- слишком много и тяжело работать — это может негативно сказаться на здоровье;
- конфликтовать с людьми и провоцировать их на ссоры — это может привести к серьёзным проблемам.
Народные приметы на 21 июня:
- большое количество росы — к ясной погоде и хорошему урожаю;
- утренний гром — к ненастью;
- вечером небо затянуто густыми облаками — к плохой погоде;
- хриплое карканье — к грозе;
- сильный ветер — дождь будет идти три дня;
- красный закат — к аномальной жаре;
- синицы, кружащие над домом — к похолоданию;
- начался дождь — осень будет короткой.