Овен получит совет, а Тельца ждёт сюрприз: расклад Таро на субботу, 20 июня

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Овен получит совет, а Тельца ждёт сюрприз. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 20 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Колесница (совет)

Суббота потребует от вас решимости и контроля. Карта говорит: не распыляйтесь на мелочи, выберите одну цель и идите к ней напролом. Эмоции могут мешать — держите их в узде. Вечером возможна неожиданная поездка.

Телец

Карта: Туз Пентаклей (сюрприз)

Вселенная приготовила вам приятный материальный сюрприз. Это может быть подарок, неожиданный бонус или выгодное предложение. Суббота идеальна для того, чтобы начать новый финансовый проект. Земные удовольствия сегодня особенно актуальны.

Близнецы

Карта: Паж Мечей (новости)

Вы получите важную информацию, которая перевернёт ваши планы. Это может быть письмо, звонок или случайно услышанный разговор. Не торопитесь с выводами, перепроверьте факты. Ваша любознательность сегодня приведёт к интересным открытиям.

Рак

Карта: Королева Кубков (интуиция)

Слушайте своё сердце — оно не подведёт. Суббота окрашена в эмоциональные тона: вы будете эмпатичны и чувствительны к настроению окружающих. Отличный день для творчества и общения с детьми. Доверьтесь своей внутренней мудрости.

Лев

Карта: 5 Жезлов (конфликт)

День может принести разногласия с коллегами или близкими. Кто-то бросит вам вызов, но не воспринимайте это как угрозу — это лишь проверка на прочность. Проявите дипломатию и чувство юмора, и конфликт превратится в игру.

Дева

Карта: 6 Кубков (ностальгия)

Вас потянет в прошлое. Возможна встреча со старым другом или приятные воспоминания. Это хороший день, чтобы возобновить связи, которые казались потерянными. Вечером уделите время семье или просмотру старых фотографий.

Весы

Карта: Справедливость (решение)

Придёт время взвесить все «за» и «против» в важном вопросе. Суббота требует от вас объективности и честности с самим собой. Если вы давно откладывали трудный разговор или выбор — сегодня лучший момент, чтобы его совершить.

Скорпион

Карта: Смерть (перемены)

Не пугайтесь названия — эта карта символизирует завершение старого этапа. Что-то уйдёт из вашей жизни, чтобы освободить место для нового. Суббота подходит для того, чтобы избавиться от ненужных привычек, отношений или старых обид.

Стрелец

Карта: Солнце (удача)

Счастливый день! Вас ждёт прилив энергии, оптимизма и радости. Начатое сегодня обещает успех. Отличное время для активного отдыха, спорта и загадывания желаний. Ваша улыбка будет заразительной — окружающие потянутся к вам.

Козерог

Карта: 2 Мечей (выбор)

Вы стоите на распутье и не можете определиться. Карта советует не торопиться, взять паузу и прислушаться к внутреннему голосу. Суббота — не день для принятия окончательных решений. Лучше соберите больше информации.

Водолей

Карта: Туз Жезлов (искра)

Вспышка вдохновения! Сегодня вы полны идей и энтузиазма. Не держите их в себе — делитесь с миром. Это отличный день, чтобы начать что-то новое: проект, хобби или даже роман. Энергия бьёт ключом, направьте её в созидательное русло.

Рыбы

Карта: Луна (иллюзия)

Будьте осторожны — реальность может обмануть вас. Сегодня велик риск попасть под влияние чужих мнений или собственных страхов. Проверяйте информацию и доверяйте только фактам. Ваш сон может быть особенно ярким и символичным — запишите его.