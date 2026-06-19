Овен посвятит время семье, а Весы рванут к карьерным вершинам: гороскоп на выходные

Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.
Овен
Выходные пройдут под знаком «дома и семьи». Вам захочется отдохнуть от суеты и побыть в своём укромном уголке. Суббота хороша для генеральной уборки или перестановки, а воскресенье — для душевного обеда с родными. В любви будьте мягче: партнёру сейчас нужны не ваши подвиги, а ваше тепло.
Телец
Ваша голова будет забита мыслями о финансах и планах на будущее, но звёзды советуют отпустить ситуацию. Выходные идеальны для коротких прогулок и общения с соседями или братьями/сёстрами. В воскресенье отличный день, чтобы купить что-то красивое для дома. Не отказывайте себе в маленьких радостях.
Близнецы
Это ваши прощальные выходные в роли «именинницы» года. Ваша харизма зашкаливает! Суббота создана для шопинга и смены имиджа. В воскресенье постарайтесь побыть в тишине и прислушаться к себе — Солнце переходит в ваш сектор подсознания, давая мощные инсайты. Записывайте свои сны.
Рак
С воскресенья вы официально вступаете в свой сезон! Суббота может пройти в размышлениях и легкой усталости — позвольте себе полениться. А вот воскресенье станет вашим днём силы. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие: ванна с пеной, вкусная еда, творчество. Мир начинает вращаться вокруг вас, привыкайте.
Лев
Эти выходные пройдут за кулисами. Вам захочется уединения, чтобы переварить накопившиеся эмоции. Суббота хороша для просмотра кино или чтения. В воскресенье вас потянет к друзьям, но не для тусовки, а для душевных разговоров по душам. Присмотритесь к тому, кто проявит к вам внимание в этот день.
Дева
Социальная жизнь бьёт ключом! Вас ждут встречи с друзьями, вечеринки или участие в общественных делах. Суббота отлично подходит для того, чтобы наладить старые связи. В воскресенье ваши амбиции могут столкнуться с чьим-то упрямством — проявите дипломатию. Вам откроется полезная информация.
Весы
Карьерный вопрос выходит на первый план. В субботу у вас будет блестящая идея, как продвинуться по службе. Не бойтесь громко заявить о себе! Воскресенье — время для культурного досуга: музеи, выставки или поход в кино помогут восстановить внутренний баланс. В личных отношениях сегодня важны красота и эстетика.
Скорпион
Тянет вдаль и к новым горизонтам. Выходные идеальны для планирования отпуска или изучения иностранного языка. Суббота может принести неожиданное приятное известие от дальних родственников. В воскресенье будьте осторожны с резкими высказываниями — вы можете задеть чувства близкого человека, сами того не желая.
Стрелец
Это глубокие и страстные выходные. Вас потянет к мистике, психологии или разгадыванию чужих тайн. Суббота подходит для того, чтобы разобраться в своих истинных желаниях. В воскресенье возможен финансовый сюрприз или удачное вложение. Но главное — это сексуальная энергия: флирт сегодня будет очень плодотворным.
Козерог
Выходные посвящены партнёрству. В субботу вас ждёт важный разговор с супругом, бизнес-партнёром или лучшим другом. Учитесь идти на компромиссы. Воскресенье принесёт облегчение в отношениях — вы наконец поймёте мотивы поступков других людей. Одиночки имеют все шансы встретить интересного человека на спортивном мероприятии.
Водолей
Рутина бесит, хочется порядка. Звёзды советуют потратить субботу на наведение порядка в документах или рабочем пространстве. К воскресенью ваша работоспособность взлетит до небес, но не перетрудитесь! Вечером обязательно переключитесь на заботу о здоровье: спа-процедуры или йога вернут вам радость жизни.
Рыбы
Ваши выходные окрашены в яркие цвета вдохновения! Суббота создана для свиданий, романтики и творческих экспериментов. Если вы одиноки, воскресенье — день чудес: ваша улыбка может растопить самое холодное сердце. Однако помните, что Луна в Раке делает вас слишком впечатлительными, отделяйте реальность от иллюзий в финансовых вопросах.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.