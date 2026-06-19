Овен посвятит время семье, а Весы рванут к карьерным вершинам: гороскоп на выходные

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Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.

Овен

Выходные пройдут под знаком «дома и семьи». Вам захочется отдохнуть от суеты и побыть в своём укромном уголке. Суббота хороша для генеральной уборки или перестановки, а воскресенье — для душевного обеда с родными. В любви будьте мягче: партнёру сейчас нужны не ваши подвиги, а ваше тепло.

Телец

Ваша голова будет забита мыслями о финансах и планах на будущее, но звёзды советуют отпустить ситуацию. Выходные идеальны для коротких прогулок и общения с соседями или братьями/сёстрами. В воскресенье отличный день, чтобы купить что-то красивое для дома. Не отказывайте себе в маленьких радостях.

Близнецы

Это ваши прощальные выходные в роли «именинницы» года. Ваша харизма зашкаливает! Суббота создана для шопинга и смены имиджа. В воскресенье постарайтесь побыть в тишине и прислушаться к себе — Солнце переходит в ваш сектор подсознания, давая мощные инсайты. Записывайте свои сны.

Рак

С воскресенья вы официально вступаете в свой сезон! Суббота может пройти в размышлениях и легкой усталости — позвольте себе полениться. А вот воскресенье станет вашим днём силы. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие: ванна с пеной, вкусная еда, творчество. Мир начинает вращаться вокруг вас, привыкайте.

Лев

Эти выходные пройдут за кулисами. Вам захочется уединения, чтобы переварить накопившиеся эмоции. Суббота хороша для просмотра кино или чтения. В воскресенье вас потянет к друзьям, но не для тусовки, а для душевных разговоров по душам. Присмотритесь к тому, кто проявит к вам внимание в этот день.