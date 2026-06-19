15:18

Не носи серебро и не признайся в любви: приметы на 20 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 20 июня — это день Федота Урожайника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 20 июня:

  1. ругать жаркую погоду — растения смогут дать богатый урожай;
  2. ругаться рядом с водой и ходить с распущенными волосами — святой Федот может принять вас за русалку и отрезать локоны;
  3. конфликтовать и ссориться — это приведёт к нищете и бедам;
  4. признаваться в любви, приглашать возлюбленного на свидание, делать предложение или играть свадьбу — отношения могут быстро распасться;
  5. носить серебряные украшения — они заберут у вас всю энергию;
  6. делиться своими планами — они могут не сбыться.
  7. жаловаться на свою судьбу — ситуация может ухудшиться.

Народные приметы на 20 июня:

  1. дождь — к плохому урожаю ржи;
  2. тепло и солнечно — к хорошему урожаю ржи;
  3. нет росы — к дождю;
  4. голуби начали прятаться — к осадкам;
  5. воробьи моют перья в песке — к плохой погоде;
  6. дым от костра стелется по земле — к хорошей погоде;
  7. пауки наплели сетей — к теплу.
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