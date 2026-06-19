Не носи серебро и не признайся в любви: приметы на 20 июня

В народном календаре 20 июня — это день Федота Урожайника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 20 июня:
- ругать жаркую погоду — растения смогут дать богатый урожай;
- ругаться рядом с водой и ходить с распущенными волосами — святой Федот может принять вас за русалку и отрезать локоны;
- конфликтовать и ссориться — это приведёт к нищете и бедам;
- признаваться в любви, приглашать возлюбленного на свидание, делать предложение или играть свадьбу — отношения могут быстро распасться;
- носить серебряные украшения — они заберут у вас всю энергию;
- делиться своими планами — они могут не сбыться.
- жаловаться на свою судьбу — ситуация может ухудшиться.
Народные приметы на 20 июня:
- дождь — к плохому урожаю ржи;
- тепло и солнечно — к хорошему урожаю ржи;
- нет росы — к дождю;
- голуби начали прятаться — к осадкам;
- воробьи моют перья в песке — к плохой погоде;
- дым от костра стелется по земле — к хорошей погоде;
- пауки наплели сетей — к теплу.