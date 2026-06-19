Везение включится на максимум: Тамара Глоба предупредила, кого ждёт денежный подъём

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До конца лета 2026 года один из знаков зодиака может получить заметный финансовый подъём. Такой прогноз дала астролог Тамара Глоба, подчеркнув, что речь идёт не о разовой удаче, а о периоде, когда совпадут благоприятные условия для роста.

По словам Глобы, главным претендентом на денежный прорыв станут Скорпионы. Их успех связан с неожиданными источниками дохода — новой сферой, инвестированием или сотрудничеством, которое поначалу может выглядеть сомнительным, но вскоре приносит ощутимый результат.

У представителей знака в этот период усиливается способность распознавать скрытые возможности — там, где другие обычно проходят мимо. При этом астролог предупреждает: Скорпионам важно принимать решения быстро, поскольку «окно возможностей» у них короткое. Его пик придётся на июль и начало августа.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.