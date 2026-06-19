Раки встретят опасного человека, а Козероги наконец выйдут из затянувшегося одиночества: таро-расклад на пятницу, 19 июня

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Ракам стоит опасаться встречи с человеком, чьи посылы будут неоднозначны, а Козероги выйдут из тени и начнут искать свою любовь. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 19 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Колесо Фортуны): предрекает неожиданное знакомство или резкий поворот в уже существующих отношениях. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): говорит о завершении затянувшегося проекта или переходе к новым обязанностям. Здоровье (Паж Жезлов): указывает на прилив энергии, который подтолкнёт к возвращению к спорту или активному отдыху.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): символизирует разговоры о совместном быте, крупной покупке или семейных планах. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию за выгодный проект, повышение или премию. Здоровье (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о возможности избавиться от привычки, которая давно мешала хорошему самочувствию.

Близнецы

Любовь (Справедливость перевёрнутая): указывает на необходимость вернуться к старым обещаниям и нерешённым вопросам. Профессиональная сфера (Туз Кубков): предрекает предложение о сотрудничестве, которое принесёт не только доход, но и удовольствие от деятельности. Здоровье (Десятка Пентаклей): говорит о пользе проверенных способов восстановления и внимательного отношения к режиму сна.

Рак

Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): символизирует встречу с человеком, чьи намерения окажутся не такими серьёзными, как виделось изначально. Профессиональная сфера (Верховная Жрица): указывает на получение информации, которая поможет принять важное решение. Здоровье (Четвёрка Жезлов): предрекает улучшение самочувствия благодаря отдыху в кругу близких.

Лев

Любовь (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости выбирать между личными желаниями и ожиданиями партнёра. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): предрекает успешные переговоры, поддержку коллектива или удачное завершение совместного проекта. Здоровье (Пятёрка Мечей): указывает на усталость, причиной которой станет накопившееся внутреннее напряжение.

Дева

Любовь (Мир перевёрнутая): символизирует возвращение бывшего партнёра или возобновление давно прерванного общения. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): говорит о том, что небольшие, но последовательные шаги принесут финансовый результат. Здоровье (Звезда): предрекает постепенное восстановление сил после напряжённого периода.

Весы

Любовь (Король Мечей): указывает на серьёзный разговор о совместном будущем, границах или обязательствах. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает перенос встречи, задержку документов или изменение сроков. Здоровье (Тройка Пентаклей): говорит о пользе консультации со специалистом или о начале новой оздоровительной программы.

Скорпион

Любовь (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует усталость от неопределённости и желание получить конкретный ответ. Профессиональная сфера (Императрица): предрекает рост доходов, успешный запуск проекта или выгодную покупку. Здоровье (Двойка Мечей перевёрнутая): говорит о необходимости наконец заняться вопросом самочувствия, который долго откладывался.

Стрелец

Любовь (Солнце): указывает на шанс перевести отношения на новый уровень, познакомиться с семьёй партнёра или обсудить совместную поездку. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): предрекает отказ от идеи, которая не оправдала ожиданий. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о важности соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Козерог

Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует выход из периода одиночества и возвращение интереса к новым знакомствам. Профессиональная сфера (Колесница): предрекает командировку, смену направления работы или быстрое продвижение в делах. Здоровье (Семёрка Кубков): говорит о склонности переоценивать свои силы и игнорировать усталость.

Водолей

Любовь (Паж Мечей): указывает на неожиданную переписку, случайную встречу или знакомство через друзей. Профессиональная сфера (Суд): предрекает подписание важного документа, завершение долгого процесса или получение ответа, которого вы ждали. Здоровье (Король Пентаклей): говорит о пользе стабильного режима и внимательного отношения к питанию.

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