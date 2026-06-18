Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому обещано финансовое изобилие до конца лета

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Астролог Тамара Глоба рассказала, кого ждут денежные возможности, удачные знакомства и новые источники дохода в ближайшие месяцы. Главные фавориты периода — Тельцы.

По словам астролога, до конца лета Юпитер образует гармоничные аспекты с Венерой и Меркурием. Эти сочетания традиционно усиливают благоприятные финансовые тенденции, а в 2026 году особенно ярко проявятся у представителей знака Телец.

Глоба отмечает, что лето станет для Тельцов временем неожиданных встреч, поездок и предложений, которые могут открыть новые каналы дохода. Она советует не отказываться от коротких путешествий, больше общаться с близкими и уделять время творческим занятиям — именно через них может прийти долгожданная удача. Самый мощный пик благоприятного периода ожидается с конца июня до середины июля 2026 года.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.