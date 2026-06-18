13:43

Не гуляй по сорнякам и отложи поездки на потом: приметы на 19 июня

  1. Зодиак
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19 июня в народном календаре — Ларионов день, или Ларион Пропольник. В старину к этой дате старались как следует пройтись по огородам и полям: сорную траву убирали до того, как летняя жара окончательно войдёт в силу. В церковной традиции дата связана с памятью преподобного Илариона Нового, игумена Далматского. Рассказываем, в какие приметы и запреты верили наши предки.

Что нельзя делать 19 июня:

  1. работать в чужом огороде или поле — считалось, что после этого свой участок даст слабый урожай;
  2. отправляться в дальнюю дорогу — путь мог оказаться тяжёлым и принести неприятности;
  3. увольняться или переходить на новое место — по приметам, в другом коллективе будет трудно прижиться;
  4. покупать и продавать имущество — верили, что такая сделка обернётся потерями;
  5. ходить по сорнякам — это сулило ссору с близким человеком;
  6. рассказывать тайны и жаловаться на проблемы в ветреную погоду — считалось, что слухи могут быстро разлететься по округе.

Народные приметы на 19 июня:

  1. резко похолодало — скоро снова потеплеет;
  2. колосья ржи или пшеницы цветут сверху — к слабому урожаю;
  3. пчёлы кружат над цветами — день будет ясным;
  4. перепёлка кричит — жди дождя;
  5. жаворонков с утра не слышно в поле — к ненастью;
  6. полевой вьюнок раскрылся под дождём — небо скоро прояснится;
  7. звонкий гром сулит ливень, глухой — слабые, но затяжные осадки.
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