Не гуляй по сорнякам и отложи поездки на потом: приметы на 19 июня

19 июня в народном календаре — Ларионов день, или Ларион Пропольник. В старину к этой дате старались как следует пройтись по огородам и полям: сорную траву убирали до того, как летняя жара окончательно войдёт в силу. В церковной традиции дата связана с памятью преподобного Илариона Нового, игумена Далматского. Рассказываем, в какие приметы и запреты верили наши предки.
Что нельзя делать 19 июня:
- работать в чужом огороде или поле — считалось, что после этого свой участок даст слабый урожай;
- отправляться в дальнюю дорогу — путь мог оказаться тяжёлым и принести неприятности;
- увольняться или переходить на новое место — по приметам, в другом коллективе будет трудно прижиться;
- покупать и продавать имущество — верили, что такая сделка обернётся потерями;
- ходить по сорнякам — это сулило ссору с близким человеком;
- рассказывать тайны и жаловаться на проблемы в ветреную погоду — считалось, что слухи могут быстро разлететься по округе.
Народные приметы на 19 июня:
- резко похолодало — скоро снова потеплеет;
- колосья ржи или пшеницы цветут сверху — к слабому урожаю;
- пчёлы кружат над цветами — день будет ясным;
- перепёлка кричит — жди дождя;
- жаворонков с утра не слышно в поле — к ненастью;
- полевой вьюнок раскрылся под дождём — небо скоро прояснится;
- звонкий гром сулит ливень, глухой — слабые, но затяжные осадки.