Козероги разочаруются во второй половинке, а Овнам придётся пересмотреть планы: таро-расклад на четверг, 18 июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Козероги неожиданно изменят мнение о человеке, которого давно считали предсказуемым, а Овнам придётся резко пересматривать рабочие планы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 18 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Отшельник): указывает на потребность в дистанции, чтобы разобраться в собственных чувствах. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов перевёрнутая): предрекает перенос сроков или пересмотр планов. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Девятка Жезлов): символизирует вашу осторожность и нежелание снова совершать старые ошибки. Профессиональная сфера (Колесница): указывает на возможность ускорить рабочие процессы, которые долго стояли на месте. Здоровье (Королева Мечей): предрекает необходимость более рационально относиться к режиму дня.

Близнецы

Любовь (Верховный Жрец перевёрнутая): говорит о стремлении выйти за рамки привычных сценариев отношений. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует день, когда придётся быстро менять приоритеты. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает раскрытие скрытых мотивов или признание, которого вы не ожидали. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): говорит о риске упустить интересную возможность из-за усталости от рутины. Здоровье (Императрица): символизирует пользу заботы о себе и внимательного отношения к базовым потребностям организма.

Лев

Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на необходимость восстановить баланс между тем, что вы отдаёте и получаете. Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает появление информации, которая изменит ваши планы. Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о накопленном напряжении, которое требует своевременного отдыха.

Дева

Любовь (Луна): символизирует сомнения, о которых вы предпочитаете не говорить вслух. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на возможность проявить лидерские качества в непривычной ситуации. Здоровье (Двойка Кубков): предрекает улучшение самочувствия благодаря поддержке близких.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков): говорит о неожиданном проявлении симпатии или романтической инициативе. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): символизирует пересмотр финансовых ожиданий или долгосрочных целей. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): указывает на прилив энергии, который важно не расходовать слишком быстро.

Скорпион

Любовь (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает завершение затянувшегося спора. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости оценить результаты проделанной работы. Здоровье (Маг): символизирует способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Стрелец

Любовь (Четвёрка Жезлов): указывает на стремление к стабильности и ощущению надёжности рядом с партнёром. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): предрекает освобождение от навязанных обязательств или чужого давления. Здоровье (Туз Мечей): говорит, что ваше физическое состояние зависит от ментального.

Козерог

Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): символизирует разочарование в партнёре из-за несоответствия слов и поступков. Профессиональная сфера (Справедливость): указывает на необходимость принять объективное решение. Здоровье (Колесо Фортуны): предрекает переменчивое самочувствие, зависящее от режима и внешних факторов.

Водолей

Любовь (Сила): говорит о способности сохранить доверие даже в непростом разговоре. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): символизирует склонность преувеличивать масштаб рабочих трудностей. Здоровье (Шестёрка Кубков перевёрнутая): указывает на необходимость отказаться от привычек, которые больше не приносят пользы.

Рыбы