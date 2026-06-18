Козероги разочаруются во второй половинке, а Овнам придётся пересмотреть планы: таро-расклад на четверг, 18 июня

Козероги неожиданно изменят мнение о человеке, которого давно считали предсказуемым, а Овнам придётся резко пересматривать рабочие планы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 18 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Отшельник): указывает на потребность в дистанции, чтобы разобраться в собственных чувствах.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов перевёрнутая): предрекает перенос сроков или пересмотр планов.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): отличное самочувствие.
Телец
- Любовь (Девятка Жезлов): символизирует вашу осторожность и нежелание снова совершать старые ошибки.
- Профессиональная сфера (Колесница): указывает на возможность ускорить рабочие процессы, которые долго стояли на месте.
- Здоровье (Королева Мечей): предрекает необходимость более рационально относиться к режиму дня.
Близнецы
- Любовь (Верховный Жрец перевёрнутая): говорит о стремлении выйти за рамки привычных сценариев отношений.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует день, когда придётся быстро менять приоритеты.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает раскрытие скрытых мотивов или признание, которого вы не ожидали.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): говорит о риске упустить интересную возможность из-за усталости от рутины.
- Здоровье (Императрица): символизирует пользу заботы о себе и внимательного отношения к базовым потребностям организма.
Лев
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на необходимость восстановить баланс между тем, что вы отдаёте и получаете.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает появление информации, которая изменит ваши планы.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о накопленном напряжении, которое требует своевременного отдыха.
Дева
- Любовь (Луна): символизирует сомнения, о которых вы предпочитаете не говорить вслух.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на возможность проявить лидерские качества в непривычной ситуации.
- Здоровье (Двойка Кубков): предрекает улучшение самочувствия благодаря поддержке близких.
Весы
- Любовь (Рыцарь Кубков): говорит о неожиданном проявлении симпатии или романтической инициативе.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): символизирует пересмотр финансовых ожиданий или долгосрочных целей.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): указывает на прилив энергии, который важно не расходовать слишком быстро.
Скорпион
- Любовь (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает завершение затянувшегося спора.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости оценить результаты проделанной работы.
- Здоровье (Маг): символизирует способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.
Стрелец
- Любовь (Четвёрка Жезлов): указывает на стремление к стабильности и ощущению надёжности рядом с партнёром.
- Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): предрекает освобождение от навязанных обязательств или чужого давления.
- Здоровье (Туз Мечей): говорит, что ваше физическое состояние зависит от ментального.
Козерог
- Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): символизирует разочарование в партнёре из-за несоответствия слов и поступков.
- Профессиональная сфера (Справедливость): указывает на необходимость принять объективное решение.
- Здоровье (Колесо Фортуны): предрекает переменчивое самочувствие, зависящее от режима и внешних факторов.
Водолей
- Любовь (Сила): говорит о способности сохранить доверие даже в непростом разговоре.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей): символизирует склонность преувеличивать масштаб рабочих трудностей.
- Здоровье (Шестёрка Кубков перевёрнутая): указывает на необходимость отказаться от привычек, которые больше не приносят пользы.
Рыбы
- Любовь (Туз Пентаклей): предрекает шанс укрепить отношения через конкретные поступки.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о готовности отказаться от задачи, которая перестала приносить результат.
- Здоровье (Король Кубков перевёрнутая): символизирует влияние подавленных эмоций на общее самочувствие.