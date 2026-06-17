Брать быка за рога: Тамара Глоба рассказала, кому июнь принесёт доход и удачные знакомства

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В июне Тельцам стоит чаще выбираться из дома, ведь месяц может принести приятные встречи и новые возможности. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Период хорошо подходит для отдыха, общения с единомышленниками, семейных дел и саморазвития. Старые вопросы, связанные с учёбой, удастся сдвинуть с места, а поддержка родственников и хороших знакомых окажется очень кстати. Радость могут принести и занятия литературой.

В первой половине месяца возможны интересные предложения и новые знакомства. Поездки с родными и друзьями сложатся удачно — и для отдыха, и по делам. Астролог считает, что это время может принести Тельцам хороший доход, поэтому им стоит действовать активнее и не откладывать полезные занятия.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.