Не гуляй ночью и не бери в руки острые предметы: приметы на 18 июня

В народном календаре 18 июня — это Дорофеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 18 июня:
- гулять ночью — к болезням;
- брать в руки острые и режущие предметы — к беде;
- спорить и конфликтовать, особенно по мелочам — святой Дорофей может наказать вас проблемами и несчастьями;
- делиться чужими тайнами, даже с близкими людьми — к типуну на языке;
- заводить знакомства и общаться с незнакомцами — нечистая сила может принять человеческий облик, чтобы навредить людям.
Народные приметы на 18 июня:
- тепло и ясно — зерно хорошо уродится;
- туман стелется над водой — к хорошему урожаю грибов;
- сильная роса — к богатому урожаю;
- утром трава пахнет сильнее обычного — к скорому дождю;
- утром пчёлы сидят в ульях — к дождю;
- дятел поёт и сова всю ночь кричит — к осадкам;
- много пауков — будет хорошая погода.