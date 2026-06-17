14:52

Не гуляй ночью и не бери в руки острые предметы: приметы на 18 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 18 июня — это Дорофеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 18 июня:

  1. гулять ночью — к болезням;
  2. брать в руки острые и режущие предметы — к беде;
  3. спорить и конфликтовать, особенно по мелочам — святой Дорофей может наказать вас проблемами и несчастьями;
  4. делиться чужими тайнами, даже с близкими людьми — к типуну на языке;
  5. заводить знакомства и общаться с незнакомцами — нечистая сила может принять человеческий облик, чтобы навредить людям.

Народные приметы на 18 июня:

  1. тепло и ясно — зерно хорошо уродится;
  2. туман стелется над водой — к хорошему урожаю грибов;
  3. сильная роса — к богатому урожаю;
  4. утром трава пахнет сильнее обычного — к скорому дождю;
  5. утром пчёлы сидят в ульях — к дождю;
  6. дятел поёт и сова всю ночь кричит — к осадкам;
  7. много пауков — будет хорошая погода.
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