Тельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Близнецы захотят внимания и заботы: таро-расклад на среду, 17 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Тельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Близнецы захотят внимания и заботы: таро-расклад на среду, 17 июня
10:55
Автор:
10:55

Тельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Близнецы захотят внимания и заботы: таро-расклад на среду, 17 июня

  1. Зодиак
Автор:
Тельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Близнецы захотят внимания и заботы: таро-расклад на среду, 17 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Тельцов ждут внезапные перемены, а Близнецы захотят тактильной близости и ласки. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 17 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Пятёрка Пентаклей): указывает на ощущение эмоциональной дистанции даже рядом с близким человеком.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает ситуацию, в которой ваши заслуги окажутся заметнее, чем вы ожидали.
  3. Здоровье (Двойка Мечей): говорит о склонности игнорировать важные сигналы организма.

Телец

  1. Любовь (Колесо Фортуны): символизирует неожиданный поворот в личной жизни, который нарушит привычный порядок.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость взять паузу перед принятием важного решения.
  3. Здоровье (Король Жезлов): предрекает высокий уровень активности, который потребует разумного распределения сил.

Близнецы

  1. Любовь (Императрица): говорит о вашем стремлении к заботе, комфорту и тактильной близости.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): символизирует отказ от изматывающего соперничества.
  3. Здоровье (Восьмёрка Кубков): указывает на необходимость отказаться от пагубной привычки, которая давно мешает хорошему самочувствию.

Рак

  1. Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает импульсивный разговор с партнёром, который вскроет накопившиеся противоречия.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о возможности получить долгожданный результат, достигнутый собственными усилиями.
  3. Здоровье (Паж Кубков): символизирует перепады настроения и чрезмерную чувствительность.

Лев

  1. Любовь (Туз Жезлов): указывает на всплеск интереса, который заставит иначе взглянуть на привычное дружеское общение.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает ограничения, большая часть которых существует только в вашем восприятии.
  3. Здоровье (Шестёрка Кубков): говорит о пользе возвращения к старым полезным привычкам.

Дева

  1. Любовь (Король Пентаклей): символизирует потребность в надёжности и конкретных поступках вместо громких обещаний.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): указывает на риск оказаться втянутыми в чужие разногласия.
  3. Здоровье (Мир): хорошее самочувствие. 

Весы

  1. Любовь (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о готовности оставить позади затянувшееся разочарование.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): символизирует необходимость быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства.
  3. Здоровье (Верховная Жрица): указывает на важность прислушиваться к интуитивным сигналам организма.

Скорпион

  1. Любовь (Паж Пентаклей): предрекает знакомство или разговор, который со временем может перерасти в нечто большее.
  2. Профессиональная сфера (Сила): говорит о способности сохранять самообладание даже в напряжённой ситуации.
  3. Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует склонность откладывать решение накопившихся важных вопросов.

Стрелец

  1. Любовь (Двойка Жезлов перевёрнутая): указывает на страх сделать шаг навстречу переменам в личной жизни.
  2. Профессиональная сфера (Королева Кубков): предрекает успех в делах, где важны эмпатия и умение договариваться.
  3. Здоровье (Десятка Пентаклей): говорит о пользе проверенных методов восстановления и стабильного режима.

Козерог

  1. Любовь (Маг): символизирует возможность повлиять на развитие отношений через открытый диалог с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): указывает на риск сосредоточиться на неудачах, не замечая новых возможностей.
  3. Здоровье (Семёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает снижение иммунитета.

Водолей

  1. Любовь (Четвёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о желании пересмотреть привычные договорённости в паре.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): символизирует момент ясности, который поможет принять давно назревшее решение.
  3. Здоровье (Королева Пентаклей): указывает на необходимость уделить внимание качеству сна и питания.

Рыбы

  1. Любовь (Звезда перевёрнутая): предрекает временную потерю уверенности в чувствах или в будущем отношений.
  2. Профессиональная сфера (Дьявол): говорит о риске попасть в зависимость от чужого одобрения или собственных амбиций.
  3. Здоровье (Тройка Жезлов): хорошее самочувствие.
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