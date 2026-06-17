Тельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Близнецы захотят внимания и заботы: таро-расклад на среду, 17 июня

Тельцов ждут внезапные перемены, а Близнецы захотят тактильной близости и ласки. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 17 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Пентаклей): указывает на ощущение эмоциональной дистанции даже рядом с близким человеком.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает ситуацию, в которой ваши заслуги окажутся заметнее, чем вы ожидали.
- Здоровье (Двойка Мечей): говорит о склонности игнорировать важные сигналы организма.
Телец
- Любовь (Колесо Фортуны): символизирует неожиданный поворот в личной жизни, который нарушит привычный порядок.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость взять паузу перед принятием важного решения.
- Здоровье (Король Жезлов): предрекает высокий уровень активности, который потребует разумного распределения сил.
Близнецы
- Любовь (Императрица): говорит о вашем стремлении к заботе, комфорту и тактильной близости.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): символизирует отказ от изматывающего соперничества.
- Здоровье (Восьмёрка Кубков): указывает на необходимость отказаться от пагубной привычки, которая давно мешает хорошему самочувствию.
Рак
- Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает импульсивный разговор с партнёром, который вскроет накопившиеся противоречия.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о возможности получить долгожданный результат, достигнутый собственными усилиями.
- Здоровье (Паж Кубков): символизирует перепады настроения и чрезмерную чувствительность.
Лев
- Любовь (Туз Жезлов): указывает на всплеск интереса, который заставит иначе взглянуть на привычное дружеское общение.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает ограничения, большая часть которых существует только в вашем восприятии.
- Здоровье (Шестёрка Кубков): говорит о пользе возвращения к старым полезным привычкам.
Дева
- Любовь (Король Пентаклей): символизирует потребность в надёжности и конкретных поступках вместо громких обещаний.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): указывает на риск оказаться втянутыми в чужие разногласия.
- Здоровье (Мир): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о готовности оставить позади затянувшееся разочарование.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): символизирует необходимость быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства.
- Здоровье (Верховная Жрица): указывает на важность прислушиваться к интуитивным сигналам организма.
Скорпион
- Любовь (Паж Пентаклей): предрекает знакомство или разговор, который со временем может перерасти в нечто большее.
- Профессиональная сфера (Сила): говорит о способности сохранять самообладание даже в напряжённой ситуации.
- Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует склонность откладывать решение накопившихся важных вопросов.
Стрелец
- Любовь (Двойка Жезлов перевёрнутая): указывает на страх сделать шаг навстречу переменам в личной жизни.
- Профессиональная сфера (Королева Кубков): предрекает успех в делах, где важны эмпатия и умение договариваться.
- Здоровье (Десятка Пентаклей): говорит о пользе проверенных методов восстановления и стабильного режима.
Козерог
- Любовь (Маг): символизирует возможность повлиять на развитие отношений через открытый диалог с партнёром.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): указывает на риск сосредоточиться на неудачах, не замечая новых возможностей.
- Здоровье (Семёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает снижение иммунитета.
Водолей
- Любовь (Четвёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о желании пересмотреть привычные договорённости в паре.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): символизирует момент ясности, который поможет принять давно назревшее решение.
- Здоровье (Королева Пентаклей): указывает на необходимость уделить внимание качеству сна и питания.
Рыбы
- Любовь (Звезда перевёрнутая): предрекает временную потерю уверенности в чувствах или в будущем отношений.
- Профессиональная сфера (Дьявол): говорит о риске попасть в зависимость от чужого одобрения или собственных амбиций.
- Здоровье (Тройка Жезлов): хорошее самочувствие.