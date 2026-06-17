Тельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Близнецы захотят внимания и заботы: таро-расклад на среду, 17 июня

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Тельцов ждут внезапные перемены, а Близнецы захотят тактильной близости и ласки. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 17 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Пентаклей): указывает на ощущение эмоциональной дистанции даже рядом с близким человеком. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает ситуацию, в которой ваши заслуги окажутся заметнее, чем вы ожидали. Здоровье (Двойка Мечей): говорит о склонности игнорировать важные сигналы организма.

Телец

Любовь (Колесо Фортуны): символизирует неожиданный поворот в личной жизни, который нарушит привычный порядок. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость взять паузу перед принятием важного решения. Здоровье (Король Жезлов): предрекает высокий уровень активности, который потребует разумного распределения сил.

Близнецы

Любовь (Императрица): говорит о вашем стремлении к заботе, комфорту и тактильной близости. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): символизирует отказ от изматывающего соперничества. Здоровье (Восьмёрка Кубков): указывает на необходимость отказаться от пагубной привычки, которая давно мешает хорошему самочувствию.

Рак

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает импульсивный разговор с партнёром, который вскроет накопившиеся противоречия. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о возможности получить долгожданный результат, достигнутый собственными усилиями. Здоровье (Паж Кубков): символизирует перепады настроения и чрезмерную чувствительность.

Лев

Любовь (Туз Жезлов): указывает на всплеск интереса, который заставит иначе взглянуть на привычное дружеское общение. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает ограничения, большая часть которых существует только в вашем восприятии. Здоровье (Шестёрка Кубков): говорит о пользе возвращения к старым полезным привычкам.

Дева

Любовь (Король Пентаклей): символизирует потребность в надёжности и конкретных поступках вместо громких обещаний. Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): указывает на риск оказаться втянутыми в чужие разногласия. Здоровье (Мир): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о готовности оставить позади затянувшееся разочарование. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): символизирует необходимость быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства. Здоровье (Верховная Жрица): указывает на важность прислушиваться к интуитивным сигналам организма.

Скорпион

Любовь (Паж Пентаклей): предрекает знакомство или разговор, который со временем может перерасти в нечто большее. Профессиональная сфера (Сила): говорит о способности сохранять самообладание даже в напряжённой ситуации. Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует склонность откладывать решение накопившихся важных вопросов.

Стрелец

Любовь (Двойка Жезлов перевёрнутая): указывает на страх сделать шаг навстречу переменам в личной жизни. Профессиональная сфера (Королева Кубков): предрекает успех в делах, где важны эмпатия и умение договариваться. Здоровье (Десятка Пентаклей): говорит о пользе проверенных методов восстановления и стабильного режима.

Козерог

Любовь (Маг): символизирует возможность повлиять на развитие отношений через открытый диалог с партнёром. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): указывает на риск сосредоточиться на неудачах, не замечая новых возможностей. Здоровье (Семёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает снижение иммунитета.

Водолей

Любовь (Четвёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о желании пересмотреть привычные договорённости в паре. Профессиональная сфера (Туз Мечей): символизирует момент ясности, который поможет принять давно назревшее решение. Здоровье (Королева Пентаклей): указывает на необходимость уделить внимание качеству сна и питания.

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