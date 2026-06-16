Тише едешь — дальше будешь: Тамара Глоба предостерегла знак, которому июнь не сулит спокойных дорог

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В июне Рыбы могут получить новые предложения, больше зарабатывать и чаще бывать в разъездах, но в дороге им стоит быть осторожнее. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц принесёт много семейных забот. Дети будут радовать, но и расходы на них могут вырасти. Впрочем, период окажется удачным для личной жизни, знакомств, интересных встреч и творчества. Сейчас Рыб могут заметить и по-настоящему оценить.

Ближе к концу июня у представителей знака могут появиться деловые перспективы. Работу получится совмещать с отдыхом, а занятость откроет новые возможности, в том числе для близких. Глоба отдельно отметила поездки и путешествия с родными или знакомыми. В дороге Рыбам нужно быть внимательнее в конце первой декады, начале второй и в последние дни месяца.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.