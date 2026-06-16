12:35

Ни с кем не обнимайся и береги воду после стирки: приметы на 17 июня

  1. Зодиак
Автор:

17 июня верующие чтут святителя Митрофана, а народный календарь вспоминает его под куда более земным именем — Митрофан Навозник. Название не из вредности: в эту пору крестьяне удобряли почву, присматривались к будущим свадьбам и береглись сглаза. Рассказываем о приметах и запретах.

Что нельзя делать 17 июня:

  1. лениться и откладывать дела — долго не будет денег;
  2. хлопать кого-либо по плечу — к тяжёлой болезни для этого человека;
  3. купаться в открытых водоёмах — водяной утащит на дно;
  4. смотреть на своё отражение в воде, зеркальных витринах или окнах — потеряете любовь и удачу;
  5. ходить по мокрому полу — к разлуке;
  6. оставлять двери открытыми — счастье уйдёт из дома;
  7. предаваться грусти и негативу — к неудачам на ближайшие десять дней;
  8. выливать воду после стирки детской одежды — ребёнок может лишиться здоровья;
  9. обниматься — отдадите другому человеку свою радость;
  10. выносить мусор после захода солнца — достаток покинет семью;
  11. пересчитывать деньги, давать в долг или занимать — к потере сбережений.

Народные приметы на 17 июня:

  1. идёт дождь — ненастье продлится ещё 2–3 дня;
  2. цветки ночной фиалки раскрылись — лето будет солнечным;
  3. духота на восходе — скоро польёт;
  4. радуга на западе — к осадкам, на востоке — к ясному дню;
  5. облака на небе — к ливню;
  6. лягушки вышли на сушу — к сырой погоде.
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