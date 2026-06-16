Ни с кем не обнимайся и береги воду после стирки: приметы на 17 июня

17 июня верующие чтут святителя Митрофана, а народный календарь вспоминает его под куда более земным именем — Митрофан Навозник. Название не из вредности: в эту пору крестьяне удобряли почву, присматривались к будущим свадьбам и береглись сглаза. Рассказываем о приметах и запретах.
Что нельзя делать 17 июня:
- лениться и откладывать дела — долго не будет денег;
- хлопать кого-либо по плечу — к тяжёлой болезни для этого человека;
- купаться в открытых водоёмах — водяной утащит на дно;
- смотреть на своё отражение в воде, зеркальных витринах или окнах — потеряете любовь и удачу;
- ходить по мокрому полу — к разлуке;
- оставлять двери открытыми — счастье уйдёт из дома;
- предаваться грусти и негативу — к неудачам на ближайшие десять дней;
- выливать воду после стирки детской одежды — ребёнок может лишиться здоровья;
- обниматься — отдадите другому человеку свою радость;
- выносить мусор после захода солнца — достаток покинет семью;
- пересчитывать деньги, давать в долг или занимать — к потере сбережений.
Народные приметы на 17 июня:
- идёт дождь — ненастье продлится ещё 2–3 дня;
- цветки ночной фиалки раскрылись — лето будет солнечным;
- духота на восходе — скоро польёт;
- радуга на западе — к осадкам, на востоке — к ясному дню;
- облака на небе — к ливню;
- лягушки вышли на сушу — к сырой погоде.