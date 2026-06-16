Скорпионы ощутят сильное притяжение, а Рыбы откажутся от иллюзий: таро-расклад на вторник, 16 июня

Скорпионы будут зависимы от чувств, а Рыбы смогут трезво взглянуть на ситуацию в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 16 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Паж Кубков): предрекает неожиданное признание или знак внимания, который изменит настроение дня.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на необходимость пересмотреть объём ваших обязанностей.
- Здоровье (Умеренность): символизирует постепенное восстановление сил благодаря размеренному ритму жизни.
Телец
- Любовь (Четвёрка Кубков): говорит о желании дистанцироваться от навязчивого внимания или привычного сценария отношений.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает возможность, способную принести ощутимую пользу в будущем.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Двойка Жезлов): символизирует размышления о перспективах отношений и необходимости сделать важный выбор.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): предрекает неожиданный поворот событий, который потребует вашей гибкости.
- Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): говорит о постепенном снижении внутреннего напряжения.
Рак
- Любовь (Справедливость): указывает на разговор, в котором вам с партнёром придётся быть предельно честными.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает день, когда результат будет напрямую зависеть от внимания к деталям.
- Здоровье (Луна): символизирует повышенную чувствительность к стрессу и переменам настроения.
Лев
- Любовь (Шестёрка Кубков): говорит, что ваша душа до сих пор болит по прошлому.
- Профессиональная сфера (Император): указывает на необходимость взять инициативу и ответственность на себя.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): предрекает накопленное внутреннее напряжение и раздражение.
Дева
- Любовь (Влюблённые перевёрнутая): символизирует сомнения в собственных чувствах или серьёзное расхождение во взглядах.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): говорит о важности рационального подхода и чётких решений.
- Здоровье (Тройка Кубков): предрекает улучшение самочувствия благодаря приятному общению и смене обстановки.
Весы
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на стремление к стабильности и предсказуемости в отношениях.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает рабочую ситуацию, в которой важно внимательно проверять информацию.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость сделать паузу и сократить нагрузки.
Скорпион
- Любовь (Дьявол): говорит о сильном притяжении, которое может затмить здравый смысл.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): указывает на расширение возможностей и появление новых ориентиров.
- Здоровье (Королева Пентаклей): предрекает улучшение состояния через заботу о базовых потребностях организма.
Стрелец
- Любовь (Звезда): символизирует постепенное восстановление доверия.
- Профессиональная сфера (Маг): говорит о моменте, когда многое будет зависеть от вашей инициативы.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): предрекает плавный выход из состояния апатии и депрессии.
Козерог
- Любовь (Двойка Кубков): указывает на взаимность и готовность к открытому диалогу.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает вашу попытку избежать перемен, которые уже назрели.
- Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует риск переутомления и бессонницы.
Водолей
- Любовь (Отшельник): говорит о потребности разобраться в собственных чувствах без внешнего давления.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов): указывает на идею или предложение, способное изменить привычный ход дел.
- Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): символизирует отказ от иллюзий и более трезвый взгляд на отношения.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): говорит о возможности получить признание за проделанную работу.
- Здоровье (Отшельник перевёрнутая): указывает на усталость от постоянного общения и информационного шума.