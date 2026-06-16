Скорпионы ощутят сильное притяжение, а Рыбы откажутся от иллюзий: таро-расклад на вторник, 16 июня

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Скорпионы будут зависимы от чувств, а Рыбы смогут трезво взглянуть на ситуацию в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 16 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Паж Кубков): предрекает неожиданное признание или знак внимания, который изменит настроение дня. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на необходимость пересмотреть объём ваших обязанностей. Здоровье (Умеренность): символизирует постепенное восстановление сил благодаря размеренному ритму жизни.

Телец

Любовь (Четвёрка Кубков): говорит о желании дистанцироваться от навязчивого внимания или привычного сценария отношений. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает возможность, способную принести ощутимую пользу в будущем. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Близнецы

Любовь (Двойка Жезлов): символизирует размышления о перспективах отношений и необходимости сделать важный выбор. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): предрекает неожиданный поворот событий, который потребует вашей гибкости. Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): говорит о постепенном снижении внутреннего напряжения.

Рак

Любовь (Справедливость): указывает на разговор, в котором вам с партнёром придётся быть предельно честными. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает день, когда результат будет напрямую зависеть от внимания к деталям. Здоровье (Луна): символизирует повышенную чувствительность к стрессу и переменам настроения.

Лев

Любовь (Шестёрка Кубков): говорит, что ваша душа до сих пор болит по прошлому. Профессиональная сфера (Император): указывает на необходимость взять инициативу и ответственность на себя. Здоровье (Пятёрка Жезлов): предрекает накопленное внутреннее напряжение и раздражение.

Дева

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): символизирует сомнения в собственных чувствах или серьёзное расхождение во взглядах. Профессиональная сфера (Король Мечей): говорит о важности рационального подхода и чётких решений. Здоровье (Тройка Кубков): предрекает улучшение самочувствия благодаря приятному общению и смене обстановки.

Весы

Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на стремление к стабильности и предсказуемости в отношениях. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает рабочую ситуацию, в которой важно внимательно проверять информацию. Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость сделать паузу и сократить нагрузки.

Скорпион

Любовь (Дьявол): говорит о сильном притяжении, которое может затмить здравый смысл. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): указывает на расширение возможностей и появление новых ориентиров. Здоровье (Королева Пентаклей): предрекает улучшение состояния через заботу о базовых потребностях организма.

Стрелец

Любовь (Звезда): символизирует постепенное восстановление доверия. Профессиональная сфера (Маг): говорит о моменте, когда многое будет зависеть от вашей инициативы. Здоровье (Шестёрка Мечей): предрекает плавный выход из состояния апатии и депрессии.

Козерог

Любовь (Двойка Кубков): указывает на взаимность и готовность к открытому диалогу. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает вашу попытку избежать перемен, которые уже назрели. Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует риск переутомления и бессонницы.

Водолей

Любовь (Отшельник): говорит о потребности разобраться в собственных чувствах без внешнего давления. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): указывает на идею или предложение, способное изменить привычный ход дел. Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.

Рыбы