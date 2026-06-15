Кому звёзды в руки: Тамара Глоба назвала счастливчика, которому повезёт с деньгами в июне

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В июне Стрельцы смогут продвинуть личные дела и найти возможность хорошо заработать. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Период начнётся с расходов: деньги и внимание будут уходить на детей, ремонт, недвижимость и бытовые вопросы. При этом личные планы не придётся откладывать — Стрельцы смогут продвигать их весь июнь. Во второй половине месяца, по словам астролога, у представителей огненного знака появятся шансы на хороший заработок.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.