Тельцы почувствуют взаимное притяжение, а Девы встретятся с бывшим: таро-расклад на понедельник, 15 июня

Тельцы будут купаться во взаимности и комплиментах, а Девы вспомнят о человеке из прошлого. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 15 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Пентаклей): говорит о желании оценить, насколько отношения соответствуют вашим ожиданиям.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на попытку удержать привычный порядок, несмотря на назревшие перемены.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): предрекает постепенное восстановление сил после напряжённого эмоционального периода.
Телец
- Любовь (Королева Жезлов): символизирует взаимное притяжение, уверенность в себе и стремление взять инициативу в свои руки.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости быстро переключаться между несколькими задачами.
- Здоровье (Отшельник): указывает на пользу размеренного ритма и временного отказа от лишней активности.
Близнецы
- Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): предрекает сложности с выражением чувств и недосказанность в паре.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном повороте событий, который изменит ваши планы.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость беречь себя и избегать лишних физических нагрузок.
Рак
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на ваше стремление к стабильности и предсказуемости в отношениях.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает получение важной информации по работе.
- Здоровье (Четвёрка Кубков перевёрнутая): говорит о постепенном возвращении интереса к привычным занятиям и завершении состояния апатии.
Лев
- Любовь (Двойка Мечей): символизирует внутренние сомнения, которые мешают принять важное решение в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает появление идеи, способной открыть новые возможности.
- Здоровье (Десятка Жезлов): указывает на накопившуюся усталость и недосып.
Дева
- Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о возвращении воспоминаний или неожиданном контакте с человеком из прошлого.
- Профессиональная сфера (Маг): символизирует ситуацию, в которой многое будет зависеть от вашей инициативы.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): предрекает снижение тревожности и более ясное понимание своего состояния.
Весы
- Любовь (Справедливость): указывает на необходимость честного разговора со второй половинкой о взаимных ожиданиях.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о работе, требующей внимательности и терпения.
- Здоровье (Король Кубков): символизирует, что вы способны исцелять себя позитивным настроем.
Скорпион
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): предрекает попытку освободиться от навязчивой привязанности или старых обид.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): говорит о расширении карьерных перспектив.
- Здоровье (Пятёрка Мечей): указывает на внутреннее напряжение, которое может проявиться через раздражительность.
Стрелец
- Любовь (Императрица): символизирует ваше стремление к близости, заботе и душевному комфорту.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает неоднозначную ситуацию, где важно тщательно проверять информацию.
- Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Жезлов): указывает на желание укрепить отношения и почувствовать уверенность в совместном будущем.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает постепенный выход из периода ограничений.
- Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует риск травм из-за спешки.
Водолей
- Любовь (Суд): говорит о необходимости принять решение, которое долго откладывалось.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает возможность укрепить свои позиции и получить поддержку извне.
- Здоровье (Двойка Кубков): указывает на тесную связь самочувствия с атмосферой в ближайшем окружении.
Рыбы
- Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует стремление дистанцироваться от того, что больше не приносит радости в отношениях.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает ощущение недооценённости, несмотря на приложенные усилия.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.