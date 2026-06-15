Тельцы почувствуют взаимное притяжение, а Девы встретятся с бывшим: таро-расклад на понедельник, 15 июня

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Тельцы будут купаться во взаимности и комплиментах, а Девы вспомнят о человеке из прошлого. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 15 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Семёрка Пентаклей): говорит о желании оценить, насколько отношения соответствуют вашим ожиданиям. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на попытку удержать привычный порядок, несмотря на назревшие перемены. Здоровье (Шестёрка Мечей): предрекает постепенное восстановление сил после напряжённого эмоционального периода.

Телец

Любовь (Королева Жезлов): символизирует взаимное притяжение, уверенность в себе и стремление взять инициативу в свои руки. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости быстро переключаться между несколькими задачами. Здоровье (Отшельник): указывает на пользу размеренного ритма и временного отказа от лишней активности.

Близнецы

Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): предрекает сложности с выражением чувств и недосказанность в паре. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном повороте событий, который изменит ваши планы. Здоровье (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость беречь себя и избегать лишних физических нагрузок.

Рак

Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на ваше стремление к стабильности и предсказуемости в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Мечей): предрекает получение важной информации по работе. Здоровье (Четвёрка Кубков перевёрнутая): говорит о постепенном возвращении интереса к привычным занятиям и завершении состояния апатии.

Лев

Любовь (Двойка Мечей): символизирует внутренние сомнения, которые мешают принять важное решение в отношениях. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает появление идеи, способной открыть новые возможности. Здоровье (Десятка Жезлов): указывает на накопившуюся усталость и недосып.

Дева

Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о возвращении воспоминаний или неожиданном контакте с человеком из прошлого. Профессиональная сфера (Маг): символизирует ситуацию, в которой многое будет зависеть от вашей инициативы. Здоровье (Луна перевёрнутая): предрекает снижение тревожности и более ясное понимание своего состояния.

Весы

Любовь (Справедливость): указывает на необходимость честного разговора со второй половинкой о взаимных ожиданиях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о работе, требующей внимательности и терпения. Здоровье (Король Кубков): символизирует, что вы способны исцелять себя позитивным настроем.

Скорпион

Любовь (Дьявол перевёрнутая): предрекает попытку освободиться от навязчивой привязанности или старых обид. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): говорит о расширении карьерных перспектив. Здоровье (Пятёрка Мечей): указывает на внутреннее напряжение, которое может проявиться через раздражительность.

Стрелец

Любовь (Императрица): символизирует ваше стремление к близости, заботе и душевному комфорту. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает неоднозначную ситуацию, где важно тщательно проверять информацию. Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Четвёрка Жезлов): указывает на желание укрепить отношения и почувствовать уверенность в совместном будущем. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает постепенный выход из периода ограничений. Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует риск травм из-за спешки.

Водолей

Любовь (Суд): говорит о необходимости принять решение, которое долго откладывалось. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает возможность укрепить свои позиции и получить поддержку извне. Здоровье (Двойка Кубков): указывает на тесную связь самочувствия с атмосферой в ближайшем окружении.

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