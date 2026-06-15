Девы перелистнут печальную главу, Скорпионы сверят доходы с тенями: гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Иногда, чтобы понять, куда двигаться дальше, достаточно перестать торопить себя. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 15 по 19 июня.

Овен

Судьба начнёт подкидывать мелкие сюрпризы: ключи окажутся не на месте или вдруг встретится человек, о котором вы только что думали. Не пытайтесь вычислить правила — это просто старая кошка, разминающая лапы перед сном. Наблюдайте за этими игрищами с лёгкой улыбкой, и, возможно, одна из случайностей выведет вас туда, куда вы давно хотели попасть.

Телец

Печаль не имеет адреса и имени. Она просто приходит, как июньский дождь. Посидите с ней несколько минут, не закутываясь в плед и не заедая шоколадом. Тоска уйдёт сама, и в освободившемся пространстве зазвучит другая нота — как будто в старом радио поймали новую волну.

Близнецы

Руки сами тянутся к холодильнику, даже когда живот давно сказал «хватит». Поймайте этот момент до того, как дверца успеет хлопнуть. Иногда организм путает голод с усталостью: ему нужна не еда, а пауза, глоток воды или минута покоя. Желудок не умеет говорить, он только посылает смутные сигналы, и ваша задача — перевести их с ошибками.

Рак

Вещь, без которой, казалось, можно прожить, вдруг исчезнет, и вы перевернёте всё вверх дном. Беглянка найдётся там, куда смотрели минимум десять раз, — просто в тот самый момент вы были слишком злы, чтобы видеть.

Лев

Погода раскапризничалась, ветер ледяной, и дождь находит любую щель. Сейчас организм слушает вас плохо — ему просто нужны сухие ноги и горячий напиток с мёдом или чем-то поинтереснее. Пока лучше не геройствовать: лишний слой одежды обойдётся дешевле, чем несколько дней хриплого голоса и злости на собственную беспечность.

Дева

Бывшие — закрытая книга, прочитанная от корки до корки. Любое импульсивное сообщение сейчас вернёт вас на середину, а там каждая фраза по-прежнему отзывается старой болью. Спрячьте телефон подальше и вспомните: впереди белые листы, которым не нужен замусоленный переплёт.