Девы перелистнут печальную главу, Скорпионы сверят доходы с тенями: гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июня

Иногда, чтобы понять, куда двигаться дальше, достаточно перестать торопить себя. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 15 по 19 июня.
Овен
Судьба начнёт подкидывать мелкие сюрпризы: ключи окажутся не на месте или вдруг встретится человек, о котором вы только что думали. Не пытайтесь вычислить правила — это просто старая кошка, разминающая лапы перед сном. Наблюдайте за этими игрищами с лёгкой улыбкой, и, возможно, одна из случайностей выведет вас туда, куда вы давно хотели попасть.
Телец
Печаль не имеет адреса и имени. Она просто приходит, как июньский дождь. Посидите с ней несколько минут, не закутываясь в плед и не заедая шоколадом. Тоска уйдёт сама, и в освободившемся пространстве зазвучит другая нота — как будто в старом радио поймали новую волну.
Близнецы
Руки сами тянутся к холодильнику, даже когда живот давно сказал «хватит». Поймайте этот момент до того, как дверца успеет хлопнуть. Иногда организм путает голод с усталостью: ему нужна не еда, а пауза, глоток воды или минута покоя. Желудок не умеет говорить, он только посылает смутные сигналы, и ваша задача — перевести их с ошибками.
Рак
Вещь, без которой, казалось, можно прожить, вдруг исчезнет, и вы перевернёте всё вверх дном. Беглянка найдётся там, куда смотрели минимум десять раз, — просто в тот самый момент вы были слишком злы, чтобы видеть.
Лев
Погода раскапризничалась, ветер ледяной, и дождь находит любую щель. Сейчас организм слушает вас плохо — ему просто нужны сухие ноги и горячий напиток с мёдом или чем-то поинтереснее. Пока лучше не геройствовать: лишний слой одежды обойдётся дешевле, чем несколько дней хриплого голоса и злости на собственную беспечность.
Дева
Бывшие — закрытая книга, прочитанная от корки до корки. Любое импульсивное сообщение сейчас вернёт вас на середину, а там каждая фраза по-прежнему отзывается старой болью. Спрячьте телефон подальше и вспомните: впереди белые листы, которым не нужен замусоленный переплёт.
Весы
Когда позовут на природу, не отказывайтесь, даже если сил вылезать из дома нет. Свежий ветер и небо без крыши обладают странным свойством: они убирают из головы то, что городские стены только утрамбовывают. Вернётесь другим человеком — уставшим, но светлым, как после хорошего сна.
Скорпион
Сядьте с листом бумаги и прикиньте траты на следующий месяц. Выведите на свет всё, что незаметно шуршит по карманам: дорогу, еду, мелочи у кассы и какие-то копеечки, которые пропадают без вашего ведома. Быть может, тревога о деньгах станет тише уже от одного этого списка. Не нужны вам чужие советы и умные схемы из интернета.
Стрелец
Отпускные планы могут наткнуться на начальственную нерешительность или бюрократическую заминку. Лучше подойти и поговорить прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Неопределённость пожирает силы быстрее самого тяжёлого труда, а ясность, даже если она не радостная, дарит покой.
Козерог
Через чужой пост, забытую закладку или обложку, случайно мелькнувшую в электричке, в руки попадётся книга. Одной тихой строкой она сдвинет что-то внутри. Эти слова ещё вернутся в самой обычной ситуации, когда вы меньше всего будете ждать подсказки.
Водолей
После напряжённой недели лучшая компания — вы сами. Не надо идти на шумную встречу или смотреть фильм с друзьями — просто останьтесь дома с чашкой чая и госпожой тишиной. Пусть вечер немного помолчит рядом: голова остынет, а сердце перестанет дёргаться на каждый шорох.
Рыбы
Кулинарные подвиги потянут на себя: захочется испечь слоёный пирог или сварить суп по бабушкиному рецепту. Пусть кухня превратится в маленькую алхимическую лабораторию — мука, масло и огонь сами разберутся с вашим настроением. Даже если что-то подгорит, это будет лучшим поводом для смеха.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.