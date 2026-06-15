Как поступать с секретами и почему стоит радоваться дождю: приметы на 16 июня

16 июня в народном календаре — Лукьян Ветряк. В этот день православные вспоминают святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке. По преданию, его распяли за распространение христианства. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с датой.
Что нельзя делать 16 июня:
- заниматься садом или огородом — считалось, что усилия не принесут результата;
- носить с собой крупные суммы денег — к финансовым трудностям;
- сушить бельё в помещении — по поверьям, можно навлечь проблемы со здоровьем;
- рассказывать о своих снах — к неприятностям в личной жизни;
- делиться секретами даже с близкими — считалось, что после этого о человеке начнут распускать сплетни.
Народные приметы на 16 июня:
- гроза — к плохому сенокосу;
- южный ветер — к дружному росту яровых;
- северо-восточный ветер — к затяжным дождям;
- утренний туман над водой — к ясному дню;
- вихрь, поднимающийся вверх, — к солнцу;
- дождь — к богатому грибному урожаю.