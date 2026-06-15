10:35

Как поступать с секретами и почему стоит радоваться дождю: приметы на 16 июня

  1. Зодиак
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16 июня в народном календаре — Лукьян Ветряк. В этот день православные вспоминают святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке. По преданию, его распяли за распространение христианства. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с датой.

Что нельзя делать 16 июня:

  1. заниматься садом или огородом — считалось, что усилия не принесут результата;
  2. носить с собой крупные суммы денег — к финансовым трудностям;
  3. сушить бельё в помещении — по поверьям, можно навлечь проблемы со здоровьем;
  4. рассказывать о своих снах — к неприятностям в личной жизни;
  5. делиться секретами даже с близкими — считалось, что после этого о человеке начнут распускать сплетни.

Народные приметы на 16 июня:

  1. гроза — к плохому сенокосу;
  2. южный ветер — к дружному росту яровых;
  3. северо-восточный ветер — к затяжным дождям;
  4. утренний туман над водой — к ясному дню;
  5. вихрь, поднимающийся вверх, — к солнцу;
  6. дождь — к богатому грибному урожаю.
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