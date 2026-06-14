Суженого конём не объедешь: Тамара Глоба рассказала, кто в июне может встретить любовь

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В июне Раков ждут события, которые могут заметно изменить личную жизнь: от неожиданного знакомства и увлечения до любви или даже брака. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц будет удачным для учёбы, интеллектуальной работы, поступления в вуз и дел, связанных с детьми. В профессии тоже могут открыться возможности почти на всё лето. Ракам суждено вернуться к прежним планам и взяться за то, что раньше откладывалось. Астролог советует не отказываться от поездок: дорога может стать важной частью июньских событий.

В окружении Раков появятся люди, которые быстро займут заметное место в их жизни. Одно из знакомств может перерасти в увлечение, серьёзные отношения или привести к браку.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.