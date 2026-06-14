Не ходи на кладбище и гуляй вдали от водоёмов: приметы на 15 июня

В народном календаре 15 июня называли Никифоровым днём, или Вьюном Зелёным. К этому времени травы набирали силу, а в полях и у водоёмов зацветали растения, которые считали символом круговорота жизни. Рассказываем, какие приметы и запреты соблюдали наши предки.
Что нельзя делать 15 июня:
- ссориться и ругаться — конфликт ещё долго будет напоминать о себе;
- вести переговоры и заключать сделки — дела не сложатся и принесут разочарование;
- ходить на кладбище — там, по поверьям, можно встретиться с тёмными силами;
- пылесосить, подметать пол и вытирать пыль — вместе с мусором можно вымести из дома удачу;
- гулять у водоёмов и купаться — русалки могут утянуть на дно;
- грустить и оплакивать покойников — считалось, что умершие придут во сне и принесут тяжёлые мысли;
- носить вещи с металлическими деталями — это сулило серьёзные преграды в жизни.
Народные приметы на 15 июня:
- ясный день — к богатому урожаю;
- вечером солнце спряталось за тучи — погода испортится;
- соловей поёт — к теплу и ясному небу;
- безветренно — день будет тёплым;
- поднялся ветер — к дождю;
- дождь — к урожаю грибов.