12:35

Не ходи на кладбище и гуляй вдали от водоёмов: приметы на 15 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 15 июня называли Никифоровым днём, или Вьюном Зелёным. К этому времени травы набирали силу, а в полях и у водоёмов зацветали растения, которые считали символом круговорота жизни. Рассказываем, какие приметы и запреты соблюдали наши предки.

Что нельзя делать 15 июня:

  1. ссориться и ругаться — конфликт ещё долго будет напоминать о себе;
  2. вести переговоры и заключать сделки — дела не сложатся и принесут разочарование;
  3. ходить на кладбище — там, по поверьям, можно встретиться с тёмными силами;
  4. пылесосить, подметать пол и вытирать пыль — вместе с мусором можно вымести из дома удачу;
  5. гулять у водоёмов и купаться — русалки могут утянуть на дно;
  6. грустить и оплакивать покойников — считалось, что умершие придут во сне и принесут тяжёлые мысли;
  7. носить вещи с металлическими деталями — это сулило серьёзные преграды в жизни.

Народные приметы на 15 июня:

  1. ясный день — к богатому урожаю;
  2. вечером солнце спряталось за тучи — погода испортится;
  3. соловей поёт — к теплу и ясному небу;
  4. безветренно — день будет тёплым;
  5. поднялся ветер — к дождю;
  6. дождь — к урожаю грибов.
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