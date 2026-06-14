Водолеи отпустят прошлое, а Тельцы примерят чужую роль: таро-расклад на воскресенье, 14 июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Водолеи начнут день с чистого листа, а Тельцы попробуют себя в новом деле. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 14 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Восьмёрка Мечей (перевёрнутая)

Вы сами заперли себя в клетку из бесконечных «а что, если». Сегодня дверь не просто открыта — её сорвали с петель. Осталось сделать шаг. Не ждите идеального момента, хватайте первый подходящий вариант и двигайтесь. Уже через час станет ясно, что бояться было нечего.

Телец

Карта: Паж Жезлов

Вам предложат взяться за дело, в котором вы совсем не разбираетесь. Соглашайтесь. Сегодня незнание сыграет вам на руку: вы будете задавать наивные вопросы и заметите то, что опытные давно пропускают. В итоге появится идея, которая всем покажется очевидной, хотя раньше до неё никто не дошёл.

Близнецы

Карта: Девятка Кубков

Приятное придёт из ниоткуда. Вы не ждали, а оно случилось: похвала от начальника, бесплатный кофе, сообщение от человека, о котором вчера думали... Не анализируйте, просто впитывайте. Вечером появится соблазн испортить себе настроение воспоминаниями о прошлом. Нет — и точка. Включите дурацкий фильм или позвоните тому, кто умеет смешить без причины.

Рак

Карта: Колесница (перевёрнутая)

План, который вы выстраивали всю неделю, рухнет на первом же повороте. Не пытайтесь склеивать обломки. Переключитесь на то, что идёт само собой. Удивительно, но именно эти случайные дела принесут больше пользы, чем продуманная стратегия. Сегодня встретится человек, который предложит путь проще. Соглашайтесь, даже если идея покажется несерьёзной.

Лев

Карта: Тройка Пентаклей

Вас втянут в чужой проект, в котором каждый тянет одеяло на себя. Не лезьте с советами, если о них не просят. Ваша роль сегодня — наблюдать и делать только то, что обозначили чётко и по шагам. Лишняя инициатива приведёт к скандалу. Позже вы получите признание именно за то, что не высовывались. Парадоксальная ситуация.

Дева

Карта: Солнце

То, что мучило вас месяцами, начнёт рассасываться само собой. Не вмешивайтесь. Сегодня ваша сверхответственность только навредит, позвольте событиям идти своим чередом. К концу дня вы увидите результат, которого даже не планировали. Кто-то скажет: «Ты изменился, стал спокойнее». Так и есть: вы просто перестали сжимать зубы.

Весы

Карта: Четвёрка Мечей

Организм требует остановки, а мозг придумывает сто причин доделать дела. Плюньте на них. Сегодня любая работа из-за усталости превратится в брак. Лучшее, что можно сделать, — лечь с книгой или сериалом хоть в два часа дня. Чувство вины будет атаковать, но держитесь. Завтра вы сделаете всё в два раза быстрее. Звёзды ручаются.

Скорпион

Карта: Маг

У вас есть рычаг, о котором вы забыли. Старая связь, навык или вещь из прошлого могут решить текущую проблему за пять минут. Покопайтесь в контактах, наведите порядок в ящике стола и черновиках почты. Ответ прилетит оттуда, откуда вы его не ждали. Вы ещё сами удивитесь, как долго не замечали очевидного.

Стрелец

Карта: Луна (перевёрнутая)

То, что вы приняли за предательство, обернётся недоразумением. Не рвите отношения и не пишите гневных писем. Сегодня правда всплывёт сама, а вы потом пожалеете о каждом резком слове. Лучшая стратегия — молчание и пауза до вечера. Когда всё объяснят, вы почувствуете себя глупо из-за собственной горячности. Если нужно, извинитесь.

Козерог

Карта: Двойка Пентаклей

Деньги и время текут сквозь пальцы. Удержать не получается ни то ни другое, и это бесит. Решение одно: передать часть дел другим, даже если придётся заплатить. Экономия на здоровье и нервах сегодня не сработает — потраченные деньги окупятся спокойным сном. Завтра начнёте с чистого листа.

Водолей

Карта: Смерть

Один этап жизни заканчивается без вашего согласия. Не цепляйтесь. Всё, что сегодня уходит, давно было мёртвым внутри — вы просто этого не замечали. Освободившееся место займёт что-то другое, но не сразу. Дня три-четыре будет неприятная пустота. Не заполняйте её едой, шопингом или случайными связями. Уже скоро появится то, чего вы ждали годами.

Рыбы

Карта: Десятка Жезлов

Вы тащите чужую ношу и уже согнулись под её тяжестью. Сегодня появится момент, когда можно будет сбросить груз без скандала. Человек, ради которого вы стараетесь, сам скажет: «Хватит». Не уговаривайте его передумать. Отдайте долги, верните ключи, передайте дела. К вечеру почувствуете лёгкость в спине и голове, а завтра вспомните, что такое жить для себя.