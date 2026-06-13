15:18

Не делай амулеты и не спи до обеда: приметы на 14 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 14 июня — это Устинов день. Предки верили, что этот день лучше всего подходит для посева гречихи. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 14 июня:

  1. устанавливать забор или ремонтировать его — это приведёт к пожару;
  2. делать обереги и амулеты — они не защитят, а только навредят и притянут неприятности к человеку;
  3. ходить гулять и знакомиться с людьми;
  4. разрывать отношения — это приведёт к особенно сильным переживаниям;
  5. бездельничать, лениться, спать до обеда — произойдут неудачи;
  6. плакать, грустить и думать о плохом, вспоминать о плохом, переживать о чём-то — негатив только усилится;
  7. отказывать в помощи тем, кто об этом просит — скоро вы сами окажетесь на месте нуждающегося.

Народные приметы на 14 июня:

  1. дождь утром — к урожаю льна;
  2. северо-западный ветер — к ухудшению погоды и сырому лету;
  3. резкий и сырой ветер — непогода еще продолжится;
  4. оводы летают высоко над землёй — день будет тёплым и солнечным;
  5. много муравьёв вокруг муравейника — к хорошей погоде;
  6. с утра стоит радуга — к дождю;
  7. утром видно бледное солнце — к вечеру пойдёт дождь;
  8. вечером громко шумят лебеди — на следующий день будет сильный дождь.
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