Не делай амулеты и не спи до обеда: приметы на 14 июня

В народном календаре 14 июня — это Устинов день. Предки верили, что этот день лучше всего подходит для посева гречихи. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 14 июня:
- устанавливать забор или ремонтировать его — это приведёт к пожару;
- делать обереги и амулеты — они не защитят, а только навредят и притянут неприятности к человеку;
- ходить гулять и знакомиться с людьми;
- разрывать отношения — это приведёт к особенно сильным переживаниям;
- бездельничать, лениться, спать до обеда — произойдут неудачи;
- плакать, грустить и думать о плохом, вспоминать о плохом, переживать о чём-то — негатив только усилится;
- отказывать в помощи тем, кто об этом просит — скоро вы сами окажетесь на месте нуждающегося.
Народные приметы на 14 июня:
- дождь утром — к урожаю льна;
- северо-западный ветер — к ухудшению погоды и сырому лету;
- резкий и сырой ветер — непогода еще продолжится;
- оводы летают высоко над землёй — день будет тёплым и солнечным;
- много муравьёв вокруг муравейника — к хорошей погоде;
- с утра стоит радуга — к дождю;
- утром видно бледное солнце — к вечеру пойдёт дождь;
- вечером громко шумят лебеди — на следующий день будет сильный дождь.