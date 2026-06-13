Овны сорвутся с места без плана, а Рыбы встретят кого-то в очереди за кофе: таро-расклад на субботу, 13 июня

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Овны сорвутся с места без плана, а Рыбы встретят кого-то в очереди за кофе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 13 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Рыцарь жезлов

Суббота — день импульсов. Вы сорвётесь с места без плана и поедете куда глаза глядят. Хорошо для спонтанных поездок, плохо для договорённостей, которые вы забудете.

Телец

Карта: 9 пентаклей

Суббота ваша. Вы будете наслаждаться одиночеством, дорогим кофе и тем, что никто не лезет. Позвольте себе ничего не делать с чувством глубокого удовлетворения.

Близнецы

Карта: Паж мечей

Любопытство сожрёт вас. Вы полезете в телефоны, соцсети и чужие разговоры. Узнаете много интересного, но часть лучше было не знать. Рот на замок.

Рак

Карта: 6 кубков

Ноябрь в душе. Будете вспоминать бывших, старых друзей и детство. Карта не запрещает — дайте себе час погрустить, но потом выходите на свет. Застрянете надолго.

Лев

Карта: Император

Ваше слово — закон. В субботу вы будете всех строить, командовать и указывать. Хорошо для наведения порядка дома, плохо для романтики — партнёр может взбунтоваться.

Дева

Карта: 5 пентаклей

Чувство, что всё идёт не так. Дождь, сломались планы, настроение ноль. Карта говорит: это иллюзия. На самом деле вы просто устали. Съешьте что-то тёплое и лягте спать пораньше.

Весы

Карта: Колесница

Суббота — день рывка. Вы наконец доведёте до ума проект, уборку или отношения, которые висели в воздухе. Действуйте без оглядки, но смотрите под колёса — можно кого-то случайно переехать.

Скорпион

Карта: Туз мечей

Прозрение. Вы внезапно поймёте, кто врёт, кто любит, а кому на вас плевать. Может быть больно, зато честно. Субботний вечер — для разговоров по душам с острым ножом в голосе.

Стрелец

Карта: 3 кубков

Вечеринка! Вас потащат друзья, и вы не пожалеете. Суббота — для смеха, вина и дурацких танцев. Карта предупреждает: не напивайтесь до состояния «где мои штаны».

Козерог

Карта: Иерофант

Тянет к родителям, старшим или традициям. Хороший день, чтобы позвонить бабушке или сходить в музей. В разговорах с умными людьми услышите то, что искали годами.

Водолей

Карта: Шут

Вы сделаете что-то абсурдное. Пострижётесь налысо, купите однобилетный билет или напишете странное сообщение в 2 ночи. Карта говорит: не сдерживайтесь, это ваш день безумия.

Рыбы

Карта: 2 кубков

Суббота — для двоих. Новое знакомство, приятное свидание или душевный разговор с тем, кто давно рядом. Откройтесь — вам ответят тем же. Если одиноки, то встретите кого-то в очереди за кофе.