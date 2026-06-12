Тамара Глоба рассказала, кому в июне придёт неожиданная помощь

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Скорпионы в июне смогут открыть для себя новые возможности как в работе, так и в личной жизни. Об этом сообщила российский астролог Тамара Глоба.

Начало месяца может принести сложности во взаимоотношениях с конкурентами и оппонентами, однако именно в этот момент поддержка придёт со стороны родственников.

Ожидается, что помощь близких позволит Скорпионам преодолеть напряжённые ситуации и быстрее двигаться к важным целям. Астролог рекомендует уделить больше внимания укреплению доверия в семье, общим увлечениям и совместным проектам — это может стать основой для будущих успехов.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.