Отложи все дела по дому и не думай о плохом: приметы на 13 июня

В народном календаре 13 июня — это день Еремея Распрягальника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 13 июня:
- запрягать лошадей — повозка перевернётся, это притянет беды в свою очередь;
- отложить все дела по дому и рукоделие;
- бегать — вы можете упустить свою удачу и судьбу;
- переезжать на новое место — у вас начнутся сложности со здоровьем, проблемы в работе, отношениях и финансах;
- думать о плохом, ругаться с людьми — отношения сильно испортятся, а восстановить их будет тяжело;
- поднимать упавшую булавку — вы можете принять на себя чужую порчу;
- пугать как людей, так и животных — страх поселится в вашей душе надолго.
Народные приметы на 13 июня:
- дождь — к плохому урожаю;
- кукушка часто и громко кукует — к хорошей погоде;
- плохая погода — зимой будут сильные морозы;
- много кузнечиков — к засухе;
- сильная роса — будет солнечно;
- вечером нет росы — завтра будет дождь;
- роса быстро высыхает — к дождю;
- сильный туман утром — к урожаю грибов.