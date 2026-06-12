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Отложи все дела по дому и не думай о плохом: приметы на 13 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 13 июня — это день Еремея Распрягальника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 13 июня:

  1. запрягать лошадей — повозка перевернётся, это притянет беды в свою очередь;
  2. отложить все дела по дому и рукоделие;
  3. бегать — вы можете упустить свою удачу и судьбу;
  4. переезжать на новое место — у вас начнутся сложности со здоровьем, проблемы в работе, отношениях и финансах;
  5. думать о плохом, ругаться с людьми — отношения сильно испортятся, а восстановить их будет тяжело;
  6. поднимать упавшую булавку — вы можете принять на себя чужую порчу;
  7. пугать как людей, так и животных — страх поселится в вашей душе надолго.

Народные приметы на 13 июня:

  1. дождь — к плохому урожаю;
  2. кукушка часто и громко кукует — к хорошей погоде;
  3. плохая погода — зимой будут сильные морозы;
  4. много кузнечиков — к засухе;
  5. сильная роса — будет солнечно;
  6. вечером нет росы — завтра будет дождь;
  7. роса быстро высыхает — к дождю;
  8. сильный туман утром — к урожаю грибов.
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