13:50

Не тронь змею и воздержись от разборок: приметы на 12 июня

  1. Зодиак
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12 июня верующие вспоминают преподобного Исаакия Далматского — византийского исповедника IV века. В народе этот день связывали с рептилиями: считалось, что после долгой спячки они выбираются из укрытий и начинают брачный период. Отсюда и названия — Исакиев день и Змеиный праздник. Рассказываем, каких примет и запретов придерживались на Руси.

Что нельзя делать 12 июня:

  1. желать зла окружающим, наводить порчу и сглаз — считалось, что всё дурное вернётся к человеку;
  2. убивать змей — можно обречь себя на несчастья;
  3. ходить в лес — в этот день боялись встретить змей, а их укусы считали особенно опасными;
  4. давать взаймы — верили, что деньги уже не вернутся;
  5. жечь костры — можно привлечь злых духов;
  6. ссориться и браниться — потом будет тяжело восстановить отношения;
  7. поднимать вещи с земли и заводить новые знакомства — это могло принести неприятности в семью;
  8. отказывать в помощи нуждающимся — к беде.

Народные приметы на 12 июня:

  1. жарко до вечера — лето будет знойным;
  2. дождь — к урожаю грибов;
  3. холод и мелкий дождь — к тёплой осени;
  4. погода меняется в течение дня — осенью будут сильные ливни;
  5. сова кричит — к похолоданию;
  6. шиповник обильно цветёт — зима будет холодной;
  7. золотой закат — к ясной погоде;
  8. утром нет росы — к дождю.
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