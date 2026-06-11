Не тронь змею и воздержись от разборок: приметы на 12 июня

12 июня верующие вспоминают преподобного Исаакия Далматского — византийского исповедника IV века. В народе этот день связывали с рептилиями: считалось, что после долгой спячки они выбираются из укрытий и начинают брачный период. Отсюда и названия — Исакиев день и Змеиный праздник. Рассказываем, каких примет и запретов придерживались на Руси.
Что нельзя делать 12 июня:
- желать зла окружающим, наводить порчу и сглаз — считалось, что всё дурное вернётся к человеку;
- убивать змей — можно обречь себя на несчастья;
- ходить в лес — в этот день боялись встретить змей, а их укусы считали особенно опасными;
- давать взаймы — верили, что деньги уже не вернутся;
- жечь костры — можно привлечь злых духов;
- ссориться и браниться — потом будет тяжело восстановить отношения;
- поднимать вещи с земли и заводить новые знакомства — это могло принести неприятности в семью;
- отказывать в помощи нуждающимся — к беде.
Народные приметы на 12 июня:
- жарко до вечера — лето будет знойным;
- дождь — к урожаю грибов;
- холод и мелкий дождь — к тёплой осени;
- погода меняется в течение дня — осенью будут сильные ливни;
- сова кричит — к похолоданию;
- шиповник обильно цветёт — зима будет холодной;
- золотой закат — к ясной погоде;
- утром нет росы — к дождю.