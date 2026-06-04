Не пользуйся чужой расчёской и сторонись прогулок в глуши: приметы на 5 июня

5 июня православные верующие вспоминают обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. В народном календаре дата известна как Левон Огуречник или Левон Конопляник. Рассказываем, какие приметы и запреты дошли до наших дней.
Что нельзя делать 5 июня:
- ходить к водоёмам, в лес и поля, особенно в одиночку, — по поверью, русалки могут поймать и запутать;
- купаться, смотреть на своё отражение в воде, стирать и ловить рыбу — можно попасть во власть русалки;
- делать ремонт — дело не задастся и принесёт больше хлопот, чем пользы;
- оставлять дом неубранным — к горестям и проблемам;
- выяснять отношения, браниться, чертыхаться и ввязываться в скандалы — можно испортить себе судьбу;
- мыть голову и пользоваться чужой расчёской — к сильной головной боли;
- отказывать в помощи — вскоре самому придётся о ней просить;
- смотреть, как работает другой человек, — к денежным проблемам, мошенничеству и обману.
Народные приметы на 5 июня:
- много оводов — к хорошему урожаю огурцов;
- боярышник обильно цветёт — зима будет суровой;
- день жаркий и без дождя — зимой жди частых метелей;
- мошки вьются столбами — к ясной погоде;
- густой туман стелется по земле — к ненастью;
- утром душно — к вечеру погода испортится.