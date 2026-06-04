12:12

Не пользуйся чужой расчёской и сторонись прогулок в глуши: приметы на 5 июня

  1. Зодиак
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5 июня православные верующие вспоминают обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. В народном календаре дата известна как Левон Огуречник или Левон Конопляник. Рассказываем, какие приметы и запреты дошли до наших дней.

Что нельзя делать 5 июня:

  1. ходить к водоёмам, в лес и поля, особенно в одиночку, — по поверью, русалки могут поймать и запутать;
  2. купаться, смотреть на своё отражение в воде, стирать и ловить рыбу — можно попасть во власть русалки;
  3. делать ремонт — дело не задастся и принесёт больше хлопот, чем пользы;
  4. оставлять дом неубранным — к горестям и проблемам;
  5. выяснять отношения, браниться, чертыхаться и ввязываться в скандалы — можно испортить себе судьбу;
  6. мыть голову и пользоваться чужой расчёской — к сильной головной боли;
  7. отказывать в помощи — вскоре самому придётся о ней просить;
  8. смотреть, как работает другой человек, — к денежным проблемам, мошенничеству и обману.

Народные приметы на 5 июня:

  1. много оводов — к хорошему урожаю огурцов;
  2. боярышник обильно цветёт — зима будет суровой;
  3. день жаркий и без дождя — зимой жди частых метелей;
  4. мошки вьются столбами — к ясной погоде;
  5. густой туман стелется по земле — к ненастью;
  6. утром душно — к вечеру погода испортится.
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