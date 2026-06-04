Скорпионы перейдут к важному этапу в отношениях, а Козероги выслушают несправедливое обвинение: таро-расклад на четверг, 4 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Скорпионы перейдут к важному этапу в отношениях, а Козероги выслушают несправедливое обвинение: таро-расклад на четверг, 4 июня
11:26
Автор:
11:26

Скорпионы перейдут к важному этапу в отношениях, а Козероги выслушают несправедливое обвинение: таро-расклад на четверг, 4 июня

  1. Зодиак
Автор:
Скорпионы перейдут к важному этапу в отношениях, а Козероги выслушают несправедливое обвинение: таро-расклад на четверг, 4 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Скорпионов ожидает знакомство с родителями второй половинки, а на Козерогов затаят обиду из-за мелочи. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 4 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует внутренний процесс, когда вы перестаёте винить партнёра за старые ошибки.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не высказывать своё мнение на совещании.
  3. Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на лёгкую боль в спине после ночного сна.

Телец

  1. Любовь (Семёрка Мечей): говорит о моменте, когда вы поймёте, что зря скрывали от партнёра информацию.
  2.  Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): обещает возвращение к старой задаче, которую вы бросили месяц назад.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует внезапное улучшение самочувствия после обеда.

Близнецы

  1. Любовь (Девятка Кубков перевёрнутая): указывает на чувство, будто партнёр не замечает ваших стараний.
  2. Профессиональная сфера (Паж Жезлов перевёрнутая): предрекает отказ в идее, которую вы считали гениальной.
  3. Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о желании проспать будильник и ещё чуть-чуть поваляться.

Рак

  1. Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): символизирует примирение после ссоры.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает медленный, но необратимый прогресс в делах.
  3. Здоровье (Император): указывает на крепкий иммунитет.

Лев

  1. Любовь (Отшельник перевёрнутая): предрекает неловкую встречу с человеком из прошлого, которого вы сознательно избегали.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): указывает на неформальное общение с коллегами после работы.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение в вопросах самочувствия.

Дева

  1. Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на временную потерю уверенности в себе. Партнёр поможет её вернуть.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): обещает обед в компании коллег, который поднимет настроение.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): предрекает лёгкую хандру.

Весы

  1. Любовь (Восьмёрка Мечей): говорит о надуманном страхе, что партнёр вас бросит.
  2. Профессиональная сфера (Король Кубков): символизирует поддержку от старшего коллеги, который заступится за вас.
  3. Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на временный упадок сил.

Скорпион

  1. Любовь (Иерофант): предрекает разговор о семье и традициях. Также возможно знакомство с родителями.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает ошибку в расчётах из-за спешки.
  3. Здоровье (Смерть перевёрнутая): символизирует затянувшийся кашель или насморк.

Стрелец

  1. Любовь (Колесница перевёрнутая): указывает на день, когда лучше не планировать важных разговоров с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): говорит о необходимости пойти на обучение или повышение квалификации.
  3.  Здоровье (Сила перевёрнутая): предрекает, что сегодня лучше пропустить тренировку и как следует выспаться.

Козерог

  1. Любовь (Правосудие перевёрнутая): символизирует несправедливое обвинение вас в каких-то грехах. Не ссорьтесь и постарайтесь объясниться максимально мягко.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): предрекает грубое поведение со стороны клиента.
  3. Здоровье (Жрица): указывает на психосоматические заболевания.

Водолей

  1. Любовь (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости распределить внимание между партнёром и работой.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей перевёрнутая): обещает мелкие финансовые потери.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует день, когда один вредный приём пищи не навредит.

Рыбы

  1. Любовь (Повешенный): предрекает, что ваше терпение и мягкость будут вознаграждены.
  2. Профессиональная сфера (Туз Жезлов перевёрнутая): указывает на появление идеи, которую пока не оценят.
  3. Здоровье (Справедливость): говорит, что вам не стоит игнорировать тревожные сигналы организма. Постарайтесь сразу обратиться к специалисту.
6 938
Хобби таро