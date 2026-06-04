Скорпионы перейдут к важному этапу в отношениях, а Козероги выслушают несправедливое обвинение: таро-расклад на четверг, 4 июня

Скорпионов ожидает знакомство с родителями второй половинки, а на Козерогов затаят обиду из-за мелочи. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 4 июня, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует внутренний процесс, когда вы перестаёте винить партнёра за старые ошибки.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не высказывать своё мнение на совещании.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на лёгкую боль в спине после ночного сна.
Телец
- Любовь (Семёрка Мечей): говорит о моменте, когда вы поймёте, что зря скрывали от партнёра информацию.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): обещает возвращение к старой задаче, которую вы бросили месяц назад.
- Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует внезапное улучшение самочувствия после обеда.
Близнецы
- Любовь (Девятка Кубков перевёрнутая): указывает на чувство, будто партнёр не замечает ваших стараний.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов перевёрнутая): предрекает отказ в идее, которую вы считали гениальной.
- Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о желании проспать будильник и ещё чуть-чуть поваляться.
Рак
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): символизирует примирение после ссоры.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает медленный, но необратимый прогресс в делах.
- Здоровье (Император): указывает на крепкий иммунитет.
Лев
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): предрекает неловкую встречу с человеком из прошлого, которого вы сознательно избегали.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): указывает на неформальное общение с коллегами после работы.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение в вопросах самочувствия.
Дева
- Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на временную потерю уверенности в себе. Партнёр поможет её вернуть.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков): обещает обед в компании коллег, который поднимет настроение.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): предрекает лёгкую хандру.
Весы
- Любовь (Восьмёрка Мечей): говорит о надуманном страхе, что партнёр вас бросит.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): символизирует поддержку от старшего коллеги, который заступится за вас.
- Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на временный упадок сил.
Скорпион
- Любовь (Иерофант): предрекает разговор о семье и традициях. Также возможно знакомство с родителями.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает ошибку в расчётах из-за спешки.
- Здоровье (Смерть перевёрнутая): символизирует затянувшийся кашель или насморк.
Стрелец
- Любовь (Колесница перевёрнутая): указывает на день, когда лучше не планировать важных разговоров с партнёром.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): говорит о необходимости пойти на обучение или повышение квалификации.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): предрекает, что сегодня лучше пропустить тренировку и как следует выспаться.
Козерог
- Любовь (Правосудие перевёрнутая): символизирует несправедливое обвинение вас в каких-то грехах. Не ссорьтесь и постарайтесь объясниться максимально мягко.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): предрекает грубое поведение со стороны клиента.
- Здоровье (Жрица): указывает на психосоматические заболевания.
Водолей
- Любовь (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости распределить внимание между партнёром и работой.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей перевёрнутая): обещает мелкие финансовые потери.
- Здоровье (Умеренность): символизирует день, когда один вредный приём пищи не навредит.
Рыбы
- Любовь (Повешенный): предрекает, что ваше терпение и мягкость будут вознаграждены.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов перевёрнутая): указывает на появление идеи, которую пока не оценят.
- Здоровье (Справедливость): говорит, что вам не стоит игнорировать тревожные сигналы организма. Постарайтесь сразу обратиться к специалисту.