Скорпионы перейдут к важному этапу в отношениях, а Козероги выслушают несправедливое обвинение: таро-расклад на четверг, 4 июня

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Скорпионов ожидает знакомство с родителями второй половинки, а на Козерогов затаят обиду из-за мелочи. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 4 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует внутренний процесс, когда вы перестаёте винить партнёра за старые ошибки. Профессиональная сфера (Королева Жезлов перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не высказывать своё мнение на совещании. Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на лёгкую боль в спине после ночного сна.

Телец

Любовь (Семёрка Мечей): говорит о моменте, когда вы поймёте, что зря скрывали от партнёра информацию. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): обещает возвращение к старой задаче, которую вы бросили месяц назад. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует внезапное улучшение самочувствия после обеда.

Близнецы

Любовь (Девятка Кубков перевёрнутая): указывает на чувство, будто партнёр не замечает ваших стараний. Профессиональная сфера (Паж Жезлов перевёрнутая): предрекает отказ в идее, которую вы считали гениальной. Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о желании проспать будильник и ещё чуть-чуть поваляться.

Рак

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): символизирует примирение после ссоры. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает медленный, но необратимый прогресс в делах. Здоровье (Император): указывает на крепкий иммунитет.

Лев

Любовь (Отшельник перевёрнутая): предрекает неловкую встречу с человеком из прошлого, которого вы сознательно избегали. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): указывает на неформальное общение с коллегами после работы. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение в вопросах самочувствия.

Дева

Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на временную потерю уверенности в себе. Партнёр поможет её вернуть. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): обещает обед в компании коллег, который поднимет настроение. Здоровье (Солнце перевёрнутая): предрекает лёгкую хандру.

Весы

Любовь (Восьмёрка Мечей): говорит о надуманном страхе, что партнёр вас бросит. Профессиональная сфера (Король Кубков): символизирует поддержку от старшего коллеги, который заступится за вас. Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на временный упадок сил.

Скорпион

Любовь (Иерофант): предрекает разговор о семье и традициях. Также возможно знакомство с родителями. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает ошибку в расчётах из-за спешки. Здоровье (Смерть перевёрнутая): символизирует затянувшийся кашель или насморк.

Стрелец

Любовь (Колесница перевёрнутая): указывает на день, когда лучше не планировать важных разговоров с партнёром. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): говорит о необходимости пойти на обучение или повышение квалификации. Здоровье (Сила перевёрнутая): предрекает, что сегодня лучше пропустить тренировку и как следует выспаться.

Козерог

Любовь (Правосудие перевёрнутая): символизирует несправедливое обвинение вас в каких-то грехах. Не ссорьтесь и постарайтесь объясниться максимально мягко. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): предрекает грубое поведение со стороны клиента. Здоровье (Жрица): указывает на психосоматические заболевания.

Водолей

Любовь (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости распределить внимание между партнёром и работой. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей перевёрнутая): обещает мелкие финансовые потери. Здоровье (Умеренность): символизирует день, когда один вредный приём пищи не навредит.

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