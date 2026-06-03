Копейка рубль бережёт: Тамара Глоба назвала счастливчика, в карманы которого в июне деньги будут прыгать сами

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В июне Водолеи смогут рассчитывать на удачные возможности для заработка и признание прошлых заслуг. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц для представителей воздушной стихии получится плотным и подвижным. Июнь хорошо подойдёт для работы, учёбы и профессионального роста: одни Водолеи сами потянутся за новыми знаниями, другие окажутся в роли наставников и смогут передать свой опыт. По прогнозу астролога, в это время могут открыться важные финансовые перспективы, которые дадут результат.

Часть денег, вероятно, уйдёт на дом и семью: ремонт, недвижимость, строительство или помощь родственникам. Такие вопросы лучше не откладывать. Близкие поддержат Водолеев, хотя расходы на бытовые и семейные дела могут оказаться заметными.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.