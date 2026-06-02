Готовь сани летом: Тамара Глоба рассказала, кому в июне пора смело планировать будущее

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В июне Девы смогут смелее смотреть вперёд и строить долгосрочные планы. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц откроет для представителей знака хорошие перспективы, особенно в делах, где нужны ум, расчёт и умение видеть на шаг вперёд. Поддержка придёт от друзей и родных, а некоторые люди появятся неожиданно и надолго изменят планы. Июнь также подойдёт для личных отношений, любви и творчества. Новые знакомые, старые приятели и подруги окажутся на стороне Дев и помогут им продвинуть свои интересы.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.