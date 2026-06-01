14:34

Не было ни гроша, да вдруг алтын: Тамара Глоба назвала счастливчика, которого июнь осыплет золотом с ног до головы

  1. Зодиак
Автор:
Не было ни гроша, да вдруг алтын: Тамара Глоба назвала счастливчика, которого июнь осыплет золотом с ног до головы - Новости Калининграда | Иллюстрация: архив «Клопс»
Иллюстрация: архив «Клопс»

В начале июня Близнецы окажутся в центре внимания и получат шанс удачно решить денежные вопросы. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Первый летний месяц заставит представителей знака взяться сразу за несколько направлений. Рабочие задачи переплетутся с заботами о близких, бытовыми вопросами и планами, от которых позже может зависеть доход. При этом нагрузка не будет пустой: многие дела станут подготовкой к новым возможностям.

Июнь астролог считает подходящим временем для покупок, вложений и операций с недвижимостью. Удачно могут складываться договоры, семейные вопросы и ситуации, где Близнецам важно отстоять личный интерес.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.

5 135
Хобби Глоба гороскоп