Не было ни гроша, да вдруг алтын: Тамара Глоба назвала счастливчика, которого июнь осыплет золотом с ног до головы

Первый летний месяц заставит представителей знака взяться сразу за несколько направлений. Рабочие задачи переплетутся с заботами о близких, бытовыми вопросами и планами, от которых позже может зависеть доход. При этом нагрузка не будет пустой: многие дела станут подготовкой к новым возможностям.

Июнь астролог считает подходящим временем для покупок, вложений и операций с недвижимостью. Удачно могут складываться договоры, семейные вопросы и ситуации, где Близнецам важно отстоять личный интерес.