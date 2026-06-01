Львы приглядятся к острым углам, Козероги взвесят каждое слово: гороскоп на рабочую неделю с 1 по 5 июня

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Первые дни лета могут стать временем, когда стоит замедлиться и решить, какой путь выбрать дальше. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 1 по 5 июня.

Овен

Тишина в ответ на важные слова может длиться днями. Собеседник услышал, или вы просто перестали быть интересным? Не гадайте, ведь игнор редко бывает случайным — это всегда выбор, и он говорит о другом человеке больше, чем любая ссора. Побудьте в этом безмолвии спокойно, не дёргайте за ниточки.

Телец

Чувство долга похоже на старый рюкзак: он так давно висит на плечах, что вы уже забыли, какие вещи лежат внутри. На этой неделе этот рюкзак снова даст о себе знать тяжестью — особенно в делах, где вы давно никому ничего не должны. Пора бы открыть его и вытащить то, что уже не ваше.

Близнецы

Коллеги начнут перешёптываться за спиной, а кто-то попытается перетянуть на свою сторону. Не вступайте в чужие шахматные партии. Лучше займитесь своей работой с холодной головой и наблюдайте, как интриги рассыпаются без вашего участия.

Рак

Вопрос, который тянулся годами, вдруг сам приползёт к вам в руки в виде случайной встречи или забытой бумаги. Решать немедленно не стоит. Просто признайте, что он всё ещё здесь, и позвольте себе один маленький шаг в сторону развязки. Остальное доделает время.

Лев