Львы приглядятся к острым углам, Козероги взвесят каждое слово: гороскоп на рабочую неделю с 1 по 5 июня

Первые дни лета могут стать временем, когда стоит замедлиться и решить, какой путь выбрать дальше. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 1 по 5 июня.
Овен
Тишина в ответ на важные слова может длиться днями. Собеседник услышал, или вы просто перестали быть интересным? Не гадайте, ведь игнор редко бывает случайным — это всегда выбор, и он говорит о другом человеке больше, чем любая ссора. Побудьте в этом безмолвии спокойно, не дёргайте за ниточки.
Телец
Чувство долга похоже на старый рюкзак: он так давно висит на плечах, что вы уже забыли, какие вещи лежат внутри. На этой неделе этот рюкзак снова даст о себе знать тяжестью — особенно в делах, где вы давно никому ничего не должны. Пора бы открыть его и вытащить то, что уже не ваше.
Близнецы
Коллеги начнут перешёптываться за спиной, а кто-то попытается перетянуть на свою сторону. Не вступайте в чужие шахматные партии. Лучше займитесь своей работой с холодной головой и наблюдайте, как интриги рассыпаются без вашего участия.
Рак
Вопрос, который тянулся годами, вдруг сам приползёт к вам в руки в виде случайной встречи или забытой бумаги. Решать немедленно не стоит. Просто признайте, что он всё ещё здесь, и позвольте себе один маленький шаг в сторону развязки. Остальное доделает время.
Лев
Острые углы и скользкие поверхности будут поджидать вас на этой неделе. Не торопитесь, когда режете хлеб или идёте по мокрому полу. Одна маленькая неловкость способна испортить целый вечер, а аккуратность сейчас — это просто уважение к собственной шкуре.
Дева
Вас настигнет признание, от которого внутри похолодает. Страшного в нём ничего не будет — только неожиданность, застигающая врасплох. Человек, который казался равнодушным, вдруг выложит всё, что копилось внутри. Поблагодарите за честность и попросите время подумать.
Весы
Начальник вызовет на ковёр и скажет то, что никому не хочется слышать. Голос его будет ровным или раздражённым, но внутри всё сожмётся в комок. Дышите глубже, не торопитесь с оправданиями. После этого разговора вы поймёте, что стены не рухнули. Просто ваша кожа стала чуточку плотнее.
Скорпион
В шкафу скопились вещи, которые вы не надевали годами, а на полках — книги, которые не откроете. На этой неделе случится час, когда рука сама потянется к мусорному мешку. Выбрасывая хлам, вы освободите не только место в доме, но и какой-то давно забитый уголок в голове.
Стрелец
Зарплата пришла, но внутри закралось смутное сомнение. Не ленитесь, сядьте с калькулятором и пересчитайте каждую строчку. Ошибки случаются даже у бухгалтеров, и ваша внимательность может вернуть пару тысяч. А если всё верно, то просто выдохните с чистой совестью.
Козерог
Острое словцо просится на язык, когда разговор заходит о больных темах. Может быть, не стоит? Шутка на чужой святыне может разрушить отношения быстрее, чем любой скандал. Промолчав, вы сохраните то, что потом было бы труднее вернуть.
Водолей
Воздух стал другим — вы чувствуете это кожей, хоть и не можете объяснить. Перемены не названы, не оформлены, но они уже здесь, как запах грозы перед первыми каплями. Не ищите их взглядом, просто будьте чуть более гибкими, чем обычно.
Рыбы
Посылка родне из другого города отправится в путь, и вместе с ней уедет кусочек беспокойства. Через несколько дней придёт весточка, и вы поймёте, что семейные узы не рвутся расстоянием. Они просто становятся длиннее, как тени на закате.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.