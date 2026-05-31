Делу время: Тамара Глоба назвала три знака, которым после мая станет легче навести порядок в жизни

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Уходящий май подарит нескольким знакам зодиака шанс разложить по полочкам дела, деньги и планы на будущее. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Овнам конец месяца принесёт новые проекты и серьёзные договорённости. Особенно удачно могут сложиться дела, связанные с обучением, преподаванием и профессиональным ростом. Но вместе с перспективами появятся ограничения: новые люди потребуют собранности и готовности играть по правилам.

Стрельцам придётся чаще возвращаться мыслями к семье и детям. Возможны траты на отдых и бытовые вопросы, поэтому деньги лучше заранее разложить по понятным статьям. Так конец месяца пройдёт спокойнее и без лишней суеты.

Водолеям домашние дела могут неожиданно принести материальный результат, хотя техника и доходы заставят понервничать. Третья декада открывает долгие темы, связанные с учёбой, личными отношениями, знакомствами, любовью и творчеством. То, что начнётся сейчас, может развиваться ещё несколько лет.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.