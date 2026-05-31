Раки оставят прошлое позади, а Львы споткнутся там, где спешили: таро-расклад на воскресенье, 31 мая

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Раки попрощаются с привычным укладом, а Львы начнут неделю с ошибки. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 31 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Восьмёрка Мечей (перевёрнутая)

Наконец-то увидите, что выход был рядом всё это время. Страхи, которые держали вас в клетке, окажутся надуманными. Хватит ждать подходящего момента — он не наступит. Сделайте то, чего боялись: позвоните, уйдите, выговоритесь или скажите чёткое «нет». Дышать станет легче, будто сняли рюкзак с кирпичами.

Телец

Карта: Туз Пентаклей

Реальный шанс материализуется. Не ждите огромного подарка — это может быть выгодное предложение, возврат старого долга или просто удачная находка. Главное: не проспите момент. Если вещь сразу кажется удачной покупкой, берите. К вечеру придёт мысль, что вы на шаг ближе к цели, которую даже не формулировали вслух.

Близнецы

Карта: Тройка Кубков

Люди сами соберутся рядом, даже если вы планировали провести день в одиночестве. Сбежать от этой суеты не получится, зато в ней прозвучит то, чего вы давно ждали. Случайная фраза или чей-то смех запустят цепочку хороших событий. К ночи одиночество уже не будет казаться таким заманчивым.

Рак

Карта: Смерть

Привычный уклад даёт трещину. Что-то отваливается без вашего согласия: расписание, отношения, привычка. Не клейте обратно. Сейчас важнее разглядеть, что появляется на месте сломанного. Пауза будет непривычно пустой, но не заполняйте её чем попало. Просто постойте в пустоте сутки. К следующему утру проявится контур нового.

Лев

Карта: Паж Жезлов (перевёрнутый)

Хотели начать новую жизнь с понедельника? Начните с ошибки. Сегодня ваше желание разогнаться обернётся тем, что вы споткнётесь о мелочи. Не драматизируйте. Забытые ключи, опоздание или случайная покупка мимо кассы — это знак притормозить, пока всё не пошло хуже. Пересмотрите план — возможно, в нём есть дыра, которую вы до сих пор обходили взглядом.

Дева

Карта: Иерофант

Сегодня правила работают на вас. Не спорьте с системой, попробуйте воспользоваться её дверями. Хороший день для разговора с тем, чей голос для вас важен: начальником, родителем или наставником. Совет окажется вполне рабочим ключом. Если давно хотели попросить разрешения или поддержки, сделайте это сейчас — ответ может оказаться теплее, чем вы ожидали.

Весы

Карта: Двойка Мечей

Вам придётся выбирать между двумя одинаково важными вещами. Любой вариант отнимет что-то ценное, и это бесит. Не решайте сгоряча, лучше составьте списки плюсов и минусов на бумаге. Пока вы пишете, ответ может прийти сам. Если к вечеру ясности не станет больше, отложите выбор на завтра. Иногда не решать — тоже решение.

Скорпион

Карта: Сила (перевёрнутая)

Вы устали держать лицо. Сегодня можно сорваться, вспылить или расплакаться без причины. Не давите эмоции — они всё равно вылезут, но в три раза громче. Найдите безопасное место и выпустите пар: бейте подушку, пишите злые письма в стол, кричите в машине. Через час станет легче и, может, даже забавно. Главное — не делайте этого при свидетелях.

Стрелец

Карта: Умеренность

Не делайте ничего в ускоренном режиме. День требует плавности: ешьте медленнее, идите пешком, отвечайте на сообщения после паузы. Если кто-то давит или торопит, спокойно скажите: «Я вернусь к этому через час». К вечеру станет ясно, что вы никуда не опоздали, а пришли ровно тогда, когда было нужно.

Козерог

Карта: Девятка Жезлов

Вы уже на финише, но сил почти нет. Не бросайте за пару метров, сделайте самую малую часть того, что запланировали, и остановитесь. Например, вместо генеральной уборки протрите только пыль. Отчёты тоже подождут — достаточно набросать небольшой план. Этого хватит, чтобы не чувствовать вину и не выдохнуться окончательно. Завтра добьёте.

Водолей

Карта: Шестёрка Пентаклей

Неважно, в чём выразится помощь: лишние полторы тысячи, нужный контакт, предложение переночевать или простое «держи, мне не жалко». Ваша задача — не отказаться из гордости. Скажите: «Спасибо, мне правда пригодится». Не нужно доказывать миру свою железную самостоятельность.

Рыбы

Карта: Король Кубков

Люди потянутся к вам за утешением. Сегодня вы странно спокойны, и это притянет тех, у кого внутри шторм. Не включайте режим психотерапевта, просто побудьте рядом. Молчаливое присутствие иногда лечит лучше длинных разговоров. Самый тёплый момент дня — когда кто-то вдруг скажет: «Спасибо, что выслушал».