15:18

Не покупай б/у вещи и не сиди под осиной: приметы на 31 мая

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 31 мая — это день Федота Житника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 31 мая:

  1. давать ключи от дома чужим людям, которые не живут в этом доме — всю свою удачу вы вручите в руки чужого человека;
  2. пить кисель из овса — это приведёт к финансовым проблемам;
  3. сидеть под осиной — вы заработают себе проблемы с суставами;
  4. покупать б/у вещи — придётся отдавать старые долги и выполнять обещания;
  5. рвать листья с дуба или ломать дубовые ветки — это принесёт неприятности;
  6. устраивать шумных застолий — притянете в дом несчастье.

Народные приметы на 31 мая:

  1. вороны каркают — к дождю;
  2. кукушка долго кукует — к теплу;
  3. в небе видно много птиц — к хорошей погоде;
  4. черёмуха и дуб цветут — к холодам;
  5. тёплая погода и цветёт рябина — лето будет сухое и солнечное;
  6. активно цветёт сирень — к дождям в начале лета;
  7. цветёт яблоня — к поздней осени;
  8. солнце опускается в дымку — к дождям.
3 598
Хобби приметы