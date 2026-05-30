Не покупай б/у вещи и не сиди под осиной: приметы на 31 мая

В народном календаре 31 мая — это день Федота Житника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 31 мая:
- давать ключи от дома чужим людям, которые не живут в этом доме — всю свою удачу вы вручите в руки чужого человека;
- пить кисель из овса — это приведёт к финансовым проблемам;
- сидеть под осиной — вы заработают себе проблемы с суставами;
- покупать б/у вещи — придётся отдавать старые долги и выполнять обещания;
- рвать листья с дуба или ломать дубовые ветки — это принесёт неприятности;
- устраивать шумных застолий — притянете в дом несчастье.
Народные приметы на 31 мая:
- вороны каркают — к дождю;
- кукушка долго кукует — к теплу;
- в небе видно много птиц — к хорошей погоде;
- черёмуха и дуб цветут — к холодам;
- тёплая погода и цветёт рябина — лето будет сухое и солнечное;
- активно цветёт сирень — к дождям в начале лета;
- цветёт яблоня — к поздней осени;
- солнце опускается в дымку — к дождям.