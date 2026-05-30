Стрельцы помчат на всех парах, а Козероги сожмут кошелёк: таро-расклад на субботу, 30 мая

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Стрельцы помчат на всех парах, а Козероги сожмут кошелёк. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 30 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Восьмёрка Жезлов (перевёрнутая)

Не торопите события. Суббота может принести хаос, если вы будете пытаться всё контролировать. Лучше замедлиться и закончить начатое без спешки.

Телец

Карта: Королева Пентаклей

День заботы о себе и доме. Уделите время уюту, вкусной еде и расслаблению. Хороший момент для финансовых подсчётов или приятных трат.

Близнецы

Карта: Шестёрка Мечей

Суббота подходит для того, чтобы отпустить тревоги и пережитки прошлой недели. Переезд (или просто смена обстановки) пойдёт на пользу. Поездка за город идеальна.

Рак

Карта: Луна

Эмоции зашкаливают, но не всё, что вы чувствуете, правда. Избегайте манипуляций и не поддавайтесь иллюзиям. Лучше побыть в тишине, чем выяснять отношения.

Лев

Карта: Солнце

Удачный день! Суббота дарит радость, творчество и внимание окружающих. Хорошо провести время с детьми или любимым человеком. Ваш оптимизм привлечёт удачу.

Дева

Карта: Отшельник (перевёрнутый)

Не замыкайтесь в себе. Вы склонны к перфекционизму и самокритике, но суббота требует расслабления. Позвольте себе побыть «неидеальными» и принять чужую помощь.

Весы

Карта: Десятка Кубков

Прекрасный день для семьи и близких друзей. Душевная гармония, возможно небольшое празднование. Суббота — для сердечных разговоров и тёплой атмосферы.

Скорпион

Карта: Смерть

День внутренней трансформации. Старое уходит: привычки, ненужный контакт или сожаления. Суббота хороша для уборки (физической и энергетической). Не держитесь за отжившее.

Стрелец

Карта: Колесница

Активная суббота! Вас ждёт успех, если вы соберёте волю в кулак. Планируйте поездки, спорт, дела. Важно не распыляться — выберите одну цель и двигайтесь к ней.

Козерог

Карта: Четвёрка Пентаклей

Берегите ресурсы. Возможно желание контролировать деньги или людей. Избегайте жёсткости. Хорошо: вести бюджет, плохо: скупиться на эмоции. Расслабьте хватку.

Водолей

Карта: Туз Мечей

Ясность ума — ваш козырь. Отличный день для принятия решений, начала нового проекта или важного разговора. Действуйте логично, отбросив иллюзии.

Рыбы

Карта: Туз Кубков

Суббота принесёт неожиданную радость, любовь или приятное известие. Будьте открыты к чувствам. Хорошо заниматься творчеством, дарить подарки и прощать обиды.