Стрельцы помчат на всех парах, а Козероги сожмут кошелёк: таро-расклад на субботу, 30 мая

Стрельцы помчат на всех парах, а Козероги сожмут кошелёк. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 30 мая, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта: Восьмёрка Жезлов (перевёрнутая)
Не торопите события. Суббота может принести хаос, если вы будете пытаться всё контролировать. Лучше замедлиться и закончить начатое без спешки.
Телец
Карта: Королева Пентаклей
День заботы о себе и доме. Уделите время уюту, вкусной еде и расслаблению. Хороший момент для финансовых подсчётов или приятных трат.
Близнецы
Карта: Шестёрка Мечей
Суббота подходит для того, чтобы отпустить тревоги и пережитки прошлой недели. Переезд (или просто смена обстановки) пойдёт на пользу. Поездка за город идеальна.
Рак
Карта: Луна
Эмоции зашкаливают, но не всё, что вы чувствуете, правда. Избегайте манипуляций и не поддавайтесь иллюзиям. Лучше побыть в тишине, чем выяснять отношения.
Лев
Карта: Солнце
Удачный день! Суббота дарит радость, творчество и внимание окружающих. Хорошо провести время с детьми или любимым человеком. Ваш оптимизм привлечёт удачу.
Дева
Карта: Отшельник (перевёрнутый)
Не замыкайтесь в себе. Вы склонны к перфекционизму и самокритике, но суббота требует расслабления. Позвольте себе побыть «неидеальными» и принять чужую помощь.
Весы
Карта: Десятка Кубков
Прекрасный день для семьи и близких друзей. Душевная гармония, возможно небольшое празднование. Суббота — для сердечных разговоров и тёплой атмосферы.
Скорпион
Карта: Смерть
День внутренней трансформации. Старое уходит: привычки, ненужный контакт или сожаления. Суббота хороша для уборки (физической и энергетической). Не держитесь за отжившее.
Стрелец
Карта: Колесница
Активная суббота! Вас ждёт успех, если вы соберёте волю в кулак. Планируйте поездки, спорт, дела. Важно не распыляться — выберите одну цель и двигайтесь к ней.
Козерог
Карта: Четвёрка Пентаклей
Берегите ресурсы. Возможно желание контролировать деньги или людей. Избегайте жёсткости. Хорошо: вести бюджет, плохо: скупиться на эмоции. Расслабьте хватку.
Водолей
Карта: Туз Мечей
Ясность ума — ваш козырь. Отличный день для принятия решений, начала нового проекта или важного разговора. Действуйте логично, отбросив иллюзии.
Рыбы
Карта: Туз Кубков
Суббота принесёт неожиданную радость, любовь или приятное известие. Будьте открыты к чувствам. Хорошо заниматься творчеством, дарить подарки и прощать обиды.