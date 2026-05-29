Запрыгнет в последний вагон: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому повезёт в конце мая

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Последние дни мая станут для Весов периодом важных событий, которые откроют новые возможности. Об этом рассказала Тамара Глоба.

Астролог отмечает, что именно близкие люди сыграют ключевую роль в принятии решений, связанных с переездом, работой или запуском нового дела. В конце месяца Весы получат сведения, которые помогут им понять, куда двигаться дальше в профессиональной сфере и личной жизни. По прогнозу Глобы, изменения будут положительными и произойдут быстрее, чем представители знака ожидают.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.