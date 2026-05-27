14:52

Не работай с острыми предметами и не давай в долг: приметы на 28 мая

  1. Зодиак
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28 мая в народном календаре — день Пахома Тёплого. Считалось, что с этого дня устанавливается стабильное тепло и можно активно заниматься сельскими работами. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 28 мая:

  1. ссориться и выяснять отношения — конфликт может затянуться надолго и привести к разрыву;
  2. работать с острыми предметами без крайней необходимости — к неприятностям и ссорам;
  3. давать деньги в долг — можно отдать своё счастье;
  4. переезжать или отправляться в дальнюю дорогу — это может принести усталость и потери.

Народные приметы на 28 мая:

  1. день тёплый и солнечный — лето будет жарким и урожайным;
  2. если на Пахома дует южный ветер — жди хорошей погоды и достатка;
  3. много ряски на воде — к дождливому лету;
  4. радуга после дождя — осадков больше не будет.
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