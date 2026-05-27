Не работай с острыми предметами и не давай в долг: приметы на 28 мая

28 мая в народном календаре — день Пахома Тёплого. Считалось, что с этого дня устанавливается стабильное тепло и можно активно заниматься сельскими работами. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 28 мая:
- ссориться и выяснять отношения — конфликт может затянуться надолго и привести к разрыву;
- работать с острыми предметами без крайней необходимости — к неприятностям и ссорам;
- давать деньги в долг — можно отдать своё счастье;
- переезжать или отправляться в дальнюю дорогу — это может принести усталость и потери.
Народные приметы на 28 мая:
- день тёплый и солнечный — лето будет жарким и урожайным;
- если на Пахома дует южный ветер — жди хорошей погоды и достатка;
- много ряски на воде — к дождливому лету;
- радуга после дождя — осадков больше не будет.