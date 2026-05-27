Тельцов ждёт финансовый выбор, а Близнецы столкнутся с неожиданным известием: таро-расклад на среду, 27 мая

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Тельцов ждёт финансовый выбор, а Близнецы столкнутся с неожиданным известием. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 27 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Шестёрка Жезлов

Успех и признание в делах. Среда принесёт новости, которые поднимут настроение. Возможно похвалы от руководства или удачное завершение спора. Действуйте уверенно, но без высокомерия.

Телец

Карта: Двойка Пентаклей

Придётся балансировать между несколькими задачами. Меркурий в среду может принести неожиданные звонки или изменения в планах. Главное — не паниковать и грамотно распределять время.

Близнецы

Карта: Туз Мечей

Ясность ума и чёткое решение. Отличный день для того, чтобы сказать правду, подписать важные бумаги или начать обучение. Избегайте резких слов — они могут ранить, даже если вы правы.

Рак

Карта: Четвёрка Кубков

Возможна апатия или нежелание что-то менять. Среда предложит вам какую-то возможность, но вы можете её не заметить из-за усталости. Попробуйте выйти из зоны комфорта хотя бы в мелочах.

Лев

Карта: Колесница

Контроль над ситуацией. День даст шанс взять инициативу в свои руки, особенно в переговорах или поездках. Управляйте эмоциями — и вы придёте к победе быстрее, чем ожидали.

Дева

Карта: Отшельник

Стоит притормозить и подумать, прежде чем действовать. Среда хороша для анализа, проверки фактов и планирования. Не ввязывайтесь в чужие конфликты — сейчас полезно побыть в тишине.

Весы

Карта: Влюблённые

День выбора: в общении, в финансах или в чувствах. Будьте честны с собой. Вам предстоит сказать «да» одному и «нет» другому. Карта советует слушать сердце, но не выключать логику.

Скорпион

Карта: Пятёрка Мечей

Напряжённый день. Кто-то может пытаться вас задеть словом или спровоцировать на конфликт. Лучшая стратегия — не поддаваться и не доказывать очевидное. Иногда «уйти» — значит выиграть.

Стрелец

Карта: Восьмёрка Жезлов

Быстрые события, письма, новости, короткие поездки. Среда пролетит как одна минута. Успевайте реагировать на возможности — они будут, но исчезнут так же быстро, как появятся.

Козерог

Карта: Тройка Пентаклей

Сотрудничество и командная работа. Вам помогут другие люди, особенно если речь идёт о рабочем проекте. Не стесняйтесь делегировать и спрашивать совета — это принесёт результат.

Водолей

Карта: Звезда

Вдохновение и лёгкость. День подходит для творческих задач, планирования будущего и просто приятного общения. Если на душе тревожно — Звезда говорит, что всё идёт к лучшему.

Рыбы

Карта: Луна

Неопределённость и иллюзии. Кто-то может вас обмануть (или вы себя обманываете). Будьте осторожны со сплетнями и непроверенной информацией. Доверяйте фактам, а не интуиции сегодня.