Не спорь с родственниками и не переедай: приметы на 21 мая

В народном календаре 21 мая — это день Ивана Долгого. Православные отмечают день памяти Иоанна Богослова. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 21 мая:

  1. отказывать гостям в угощении или отпускать их с пустыми руками — в дом придёт несчастье;
  2. хранить дома приготовленные пироги — выйдите на улицу и угостите проходящих мимо людей. Иначе на семью обрушится нищета;
  3. ругаться и спорить родственникам — весь год пройдёт в ссорах и скандалах;
  4. стирать или гладить бельё — вещи быстро испортятся;
  5. злоупотреблять алкоголем и переедать — это приведёт к серьёзным болезням;
  6. заниматься ремонтом и генеральной уборкой — вы притянете к себе болезни.

Народные приметы на 21 мая:

  1. дождь — к урожаю грибов осенью;
  2. черёмуха цветёт — пора сеять пшеницу;
  3. дымка закрывает луну — к плохой погоде;
  4. облака плывут вверх — к ясной погоде;
  5. вечером небо стало красным — к хорошей погоде;
  6. утром небо красное — к дождю;
  7. увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к хорошей погоде;
  8. увидеть три радуги — к ветру.
