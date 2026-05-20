Не спорь с родственниками и не переедай: приметы на 21 мая

В народном календаре 21 мая — это день Ивана Долгого. Православные отмечают день памяти Иоанна Богослова. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 21 мая:
- отказывать гостям в угощении или отпускать их с пустыми руками — в дом придёт несчастье;
- хранить дома приготовленные пироги — выйдите на улицу и угостите проходящих мимо людей. Иначе на семью обрушится нищета;
- ругаться и спорить родственникам — весь год пройдёт в ссорах и скандалах;
- стирать или гладить бельё — вещи быстро испортятся;
- злоупотреблять алкоголем и переедать — это приведёт к серьёзным болезням;
- заниматься ремонтом и генеральной уборкой — вы притянете к себе болезни.
Народные приметы на 21 мая:
- дождь — к урожаю грибов осенью;
- черёмуха цветёт — пора сеять пшеницу;
- дымка закрывает луну — к плохой погоде;
- облака плывут вверх — к ясной погоде;
- вечером небо стало красным — к хорошей погоде;
- утром небо красное — к дождю;
- увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к хорошей погоде;
- увидеть три радуги — к ветру.