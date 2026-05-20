Тельцы разочаруются в партнёре, а Стрельцы обретут счастье: таро-расклад на среду, 20 мая
10:47
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Тельцы откроют глаза на поступки второй половинки и разочаруются в отношениях, а Стрельцы погрузятся в заботу и уют. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 20 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на необходимость найти баланс между вашими желаниями и потребностями партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Колесница): обещает быстрое продвижение в делах при условии, что вы не будете отвлекаться на мелочи.
  3. Здоровье (Луна): символизирует скрытую усталость, которая даст о себе знать к вечеру.

Телец

  1. Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в человеке, чьи слова расходятся с делами.
  2. Профессиональная сфера (Император): говорит о необходимости проявить жёсткость в переговорах, иначе вами воспользуются.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Восьмёрка Жезлов): указывает на стремительное развитие отношений, возможен переход на новый уровень.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей): символизирует поступление новой информации, которая потребует быстрой реакции.
  3. Здоровье (Тройка Мечей): предрекает эмоциональное перенапряжение из-за чужих проблем.

Рак

  1. Любовь (Королева Кубков): говорит о глубокой эмоциональной связи. Вы чувствуете настроение партнёра без слов.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): обещает монотонную работу, требующую терпения и внимания к деталям.
  3. Здоровье (Звезда): символизирует восстановление после стресса и душевное равновесие.

Лев

  1. Любовь (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость распределять время между партнёром и другими важными делами.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает успех в начинаниях благодаря вашей инициативе и энергии.
  3. Здоровье (Сила): говорит о вашей хорошей физической форме и способности справляться с нагрузками.

Дева

  1. Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): символизирует лёгкое отчуждение. Лучше провести вечер порознь.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): обещает необходимость сделать паузу и отдохнуть от рабочих вопросов.
  3. Здоровье (Умеренность): указывает на важность соблюдать режим питания и не пропускать приёмы пищи.

Весы

  1. Любовь (Смерть): предрекает неизбежные перемены в отношениях — то, что уходит, не стоит удерживать.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): говорит о финансовой прибыли или выгодном предложении.
  3. Здоровье (Маг): символизирует полный контроль над самочувствием и способность быстро прийти в форму.

Скорпион

  1. Любовь (Отшельник): указывает на желание побыть в одиночестве и переосмыслить свои чувства.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает, что вложенные усилия начнут приносить первые результаты.
  3. Здоровье (Башня): предрекает риск внезапного недомогания.

Стрелец

  1. Любовь (Императрица): говорит о заботе, уюте и гармонии в паре.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): символизирует сильную загруженность рабочими задачами.
  3. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость честно оценить свой образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Козерог

  1. Любовь (Паж Кубков): обещает лёгкий флирт или приятное известие от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает быстрое решение сложного вопроса благодаря вашей резкости и напору.
  3. Здоровье (Жрица): символизирует скрытые процессы в организме и психосоматические заболевания.

Водолей

  1. Любовь (Колесница перевёрнутая): говорит о потере контроля над ситуацией. Сегодня лучше не планировать важных разговоров с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): указывает на вашу самостоятельность в работе.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): обещает лёгкую усталость, которая пройдёт после полноценного сна.

Рыбы

  1. Любовь (Шут): символизирует лёгкость и спонтанность, также возможны неожиданные свидания.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): предрекает практичный подход к задачам и экономию ресурсов.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о нехватке энергии, лучше проведите вечер в покое.
