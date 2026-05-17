12:01

Выбрось обувь из окна и отхлестай ближнего крапивой: приметы на 18 мая

  1. Зодиак
Автор:

18 мая церковь чтит память святой Ирины Македонской. В народном календаре дата известна как Арина Капустница. На Руси в это время работали на земле, бросали обувь из окна и хлестали друг друга крапивой. Рассказываем о связанных с праздником приметах и запретах.

Что нельзя делать 18 мая:

  1. распускать слухи, лгать, сплетничать и наговаривать на кого-либо — считалось, что это грозит зубной болью и простудой;
  2. оставлять грязную посуду после еды — по поверью, она притягивает в дом нечистую силу;
  3. употреблять алкоголь — к неприятностям;
  4. готовить блюда из капусты и огурцов — эти культуры при посадке могут не прижиться и остаться без урожая;
  5. ходить на вечеринки — можно потерять контроль над эмоциями;
  6. перепрыгивать или переступать через деревья, лежащие у полей и огородов, — по поверью, так человек рискует оказаться во власти злых духов.

Народные приметы на 18 мая:

  1. дождливый день — к хорошему урожаю хлеба;
  2. по небу плывут большие облака — к осадкам;
  3. рассада быстро впитывает воду — лето может быть засушливым;
  4. гуси чистят перья на суше — к холодам, в водоёме — к теплу и ясному небу;
  5. затяжной дождь с короткими перерывами — ненастье продлится долго;
  6. сильный ветер — к перемене погоды;
  7. зацвела черёмуха — ждали похолодания;
  8. кошка ест траву — скоро пойдёт дождь.
412
Хобби приметы