Выбрось обувь из окна и отхлестай ближнего крапивой: приметы на 18 мая

18 мая церковь чтит память святой Ирины Македонской. В народном календаре дата известна как Арина Капустница. На Руси в это время работали на земле, бросали обувь из окна и хлестали друг друга крапивой. Рассказываем о связанных с праздником приметах и запретах.
Что нельзя делать 18 мая:
- распускать слухи, лгать, сплетничать и наговаривать на кого-либо — считалось, что это грозит зубной болью и простудой;
- оставлять грязную посуду после еды — по поверью, она притягивает в дом нечистую силу;
- употреблять алкоголь — к неприятностям;
- готовить блюда из капусты и огурцов — эти культуры при посадке могут не прижиться и остаться без урожая;
- ходить на вечеринки — можно потерять контроль над эмоциями;
- перепрыгивать или переступать через деревья, лежащие у полей и огородов, — по поверью, так человек рискует оказаться во власти злых духов.
Народные приметы на 18 мая:
- дождливый день — к хорошему урожаю хлеба;
- по небу плывут большие облака — к осадкам;
- рассада быстро впитывает воду — лето может быть засушливым;
- гуси чистят перья на суше — к холодам, в водоёме — к теплу и ясному небу;
- затяжной дождь с короткими перерывами — ненастье продлится долго;
- сильный ветер — к перемене погоды;
- зацвела черёмуха — ждали похолодания;
- кошка ест траву — скоро пойдёт дождь.