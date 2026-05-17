Овны придут в себя после бури, а Тельцы поймают момент спокойного счастья: таро-расклад на воскресенье, 17 мая

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Овны выдохнут после бури, а Тельцы поймают тихую радость. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 17 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Шут

Вчерашняя суета схлынула, и сегодня хочется дурачиться. Сделайте что-то спонтанное и бессмысленное: сходите туда, где никогда не были, ответьте незнакомцу в переписке, купите билет в один конец (хотя бы в кино). Риск сегодня не опасен, а бодрит. Главное — не планируйте, отпустите поводья.

Телец

Карта: Четвёрка Пентаклей

Ничего не хочется менять, отпускать или тратить. Хорошее воскресенье, чтобы полежать на любимом диване, пересмотреть старый сериал и никого не впускать в свой кокон. Если кто-то тянет в гости или на шумную встречу — откажитесь без чувства вины. Ваша энергия копится в тишине, а не в движении.

Близнецы

Карта: Паж Мечей (перевёрнутая)

Кто-то принесёт странную новость или слух. Не верьте на слово — проверьте факты, особенно если информация выглядит сенсационной или неприятной. С вероятностью 90% окажется, что напутали или намеренно исказили. Лучше вообще отложите разборки на завтра. Ясность придёт сама и без ваших усилий.

Рак

Карта: Луна

Тревога без причины — это просто погода внутри. Сегодня эмоции будут рисовать страшные картинки там, где всё нормально. Не принимайте решений, не пишите важных писем, не начинайте сложных разговоров. Отключите голову и займитесь руками: рисуйте, лепите, перебирайте крупу. Утро понедельника покажет, что бояться было нечего.

Лев

Карта: Солнце

Выходите в люди. Сегодня вы заметны и притягиваете симпатию как магнит. Даже обычный поход в магазин обернётся комплиментом или улыбкой незнакомца. Хорошо устроить встречу с друзьями или позвать тех, кого давно не видели. Вечером возможен момент, когда вы почувствуете себя главным героем хорошего фильма. Наслаждайтесь, ведь это заслуженно.

Дева

Карта: Восьмёрка Пентаклей

Воскресенье, а руки чешутся что-то доделать. Не боритесь с этим — зуд неспроста. Перебрать документы, довести до ума проект, навести порядок в компе или гараже. Чувство «я не зря прожил выходные» будет лучшей наградой. В процессе вы случайно найдёте ответ на вопрос, который мучил неделю.

Весы

Карта: Влюблённые (перевёрнутая)

Внутренний раздрай? Вы не можете выбрать между двумя вариантами или между двумя людьми, и это выматывает. Единственное правильное решение сейчас — отложить выбор. Скажите себе: «Я подумаю об этом завтра». И правда подумайте. А сегодня побудьте в нейтральной зоне: ни «да», ни «нет», только «посмотрим».

Скорпион

Карта: Колесо Фортуны

День-сюрприз. То, что должно было случиться через месяц, может рухнуть на голову уже сегодня. Причём в хорошем смысле: неожиданное письмо, выигрыш, приглашение, случайная встреча. Держите телефон под рукой и не планируйте ничего строгого. Прогуляйтесь по городу без маршрута, удача любит бесцельных.

Стрелец

Карта: Смерть

Что-то заканчивается. Старая привычка, затянувшаяся пауза или отношения, которые вытянули все соки. Не цепляйтесь за остывшее. Лучше мысленно поблагодарите и закройте дверь. Освободившееся место быстро заполнится другим — часто даже не успеваешь заскучать. Первый шаг к новому — просто перестать возвращаться в прошлое.

Козерог

Карта: Десятка Пентаклей (перевёрнутая)

Домашний уют даёт трещину. Кто-то капризничает, планы на вечер разваливаются, а техника снова глючит. Не пытайтесь сохранить идеальную картинку — разрешите себе небольшой хаос. Скажите: «Плевать, закажем роллы» или «Кино отменяется, идём спать в девять». Утро понедельника всё выровняет.

Водолей

Карта: Звезда

Тихая надежда без причины. Вы вдруг поверите, что всё наладится, хотя объективных предпосылок нет. Не торопитесь, не гоните странное чувство — это и есть предпосылка. Хорошее воскресенье для мечтаний вслух: запишите свои желания, расскажите другу, нарисуйте карту сокровищ. Звёзды сегодня слушают внимательнее обычного.

Рыбы

Карта: Туз Кубков

Чувство придёт само, ждите тёплую волну. Это может быть внезапная нежность к человеку, вдохновение на творчество или просто умиление от заката. Не стесняйтесь выглядеть сентиментальным. Напишите сообщение, купите цветы без повода и... вы всё сами знаете. Эмоция, которую вы запустите сегодня, отзовётся через неделю в двойном объёме.